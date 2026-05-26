Jubilados y pensionados: cómo acceder a estos 5 beneficios gratuitos de PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó la continuidad durante 2026 de una serie de prestaciones gratuitas dirigidas a jubilados y pensionados afiliados a la obra social. La medida busca garantizar herramientas de asistencia médica, movilidad e higiene para personas que atraviesan situaciones de dependencia física, recuperación médica o necesidades de cuidado permanente.

Según informó el organismo, los beneficios pueden tramitarse mediante la plataforma oficial Mi PAMI o en las agencias habilitadas en todo el país. Además, en numerosos casos, las gestiones pueden ser realizadas por familiares, médicos autorizados o apoderados, una modalidad que apunta a facilitar el acceso de personas con dificultades de movilidad o limitaciones físicas.

La mayoría de las prestaciones requiere la presentación de una Orden Médica Electrónica (OME), documento que funciona como requisito central para iniciar los pedidos y acreditar la necesidad médica del afiliado.

Los cinco beneficios gratuitos que entrega PAMI

Entre las prestaciones más solicitadas aparece la entrega de colchones antiescaras, un elemento destinado principalmente a personas con inmovilidad prolongada. El objetivo de este recurso es prevenir úlceras por presión, una de las complicaciones más frecuentes en pacientes que permanecen largos períodos en cama. Además de su función preventiva, el colchón busca mejorar las condiciones de descanso y cuidado cotidiano.

Otro de los beneficios vigentes es el acceso a inodoros portátiles, pensados para afiliados con dificultades de desplazamiento. Este equipamiento facilita la higiene personal dentro del hogar y reduce el riesgo de accidentes domésticos vinculados a traslados o movimientos complejos hacia el baño.

Dentro del conjunto de ayudas técnicas también se encuentran los trapecios para camas, dispositivos especialmente orientados a personas con movilidad reducida o en procesos de recuperación médica. Su utilización permite realizar cambios de posición y movimientos dentro de la cama con mayor autonomía y menor esfuerzo físico.

En el área de salud visual, PAMI mantiene la cobertura total para anteojos recetados, uno de los programas con mayor demanda entre los afiliados. La cobertura incluye:

Armazón sin costo

Cristales cubiertos al 100%

Posibilidad de retirar hasta dos pares por año

Acceso mediante ópticas adheridas a la cartilla de PAMI

Para acceder al beneficio, los afiliados deben contar con una receta oftalmológica vigente emitida por un profesional incluido dentro de la red de prestadores de la obra social.

A su vez, continúa vigente el programa de pañales para adultos, otra de las prestaciones de mayor alcance dentro del sistema de asistencia. El esquema contempla la entrega de entre 30 y 90 unidades mensuales, dependiendo de la necesidad médica de cada afiliado. Según detalló el organismo, la distribución se realiza a domicilio y sin costo adicional para los beneficiarios.

Trámites digitales y gestión presencial

PAMI indicó que las solicitudes pueden iniciarse a través de la plataforma "Mi PAMI", un sistema que también permite gestionar recetas electrónicas, turnos médicos y consultas vinculadas a distintas prestaciones.

La digitalización de los trámites forma parte de una estrategia destinada a agilizar procesos administrativos y reducir la necesidad de traslados presenciales, especialmente en afiliados con limitaciones físicas o de movilidad.

Sin embargo, quienes prefieran realizar el procedimiento de manera tradicional también pueden concurrir a las agencias habilitadas para completar las solicitudes correspondientes.

Documentación requerida para acceder a las prestaciones

Para iniciar los pedidos, generalmente se solicita la siguiente documentación:

DNI

Credencial de afiliación

Orden Médica Electrónica (OME) o receta vigente

Resumen de historia clínica, en determinados casos específicos

Desde el organismo recordaron además que los tiempos de entrega pueden extenderse hasta 30 días corridos desde la última provisión realizada, un dato relevante para quienes dependen de insumos o equipamiento de uso continuo.

Un sistema de cobertura enfocado en la asistencia integral

La continuidad de estas prestaciones durante 2026 refleja la importancia de los programas de asistencia destinados a jubilados y pensionados que requieren apoyo médico, herramientas de movilidad o elementos vinculados al cuidado diario.

Los beneficios abarcan distintas áreas sensibles de la vida cotidiana: desde la prevención de complicaciones derivadas de la inmovilidad hasta la mejora de la salud visual y la asistencia higiénica domiciliaria. En ese marco, la posibilidad de gestionar los trámites tanto de manera presencial como digital aparece como uno de los ejes centrales del sistema implementado por PAMI para facilitar el acceso a las prestaciones.