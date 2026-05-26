Catamarca fortalece la asistencia integral a personas en situación de calle por la ola de frío

Con la llegada de las jornadas de frío extremo y el consecuente aumento de situaciones de vulnerabilidad social, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el "Programa Abrigo", una estrategia de intervención coordinada junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia destinada a brindar asistencia integral a personas en situación de calle en toda la provincia.

El programa se presenta como un protocolo de articulación interministerial que busca establecer una respuesta rápida y organizada frente a las necesidades urgentes que atraviesan las personas expuestas a las bajas temperaturas. La iniciativa contempla no solo el resguardo físico inmediato, sino también un abordaje amplio centrado en la salud, la contención social y el acompañamiento sostenido.

Un operativo coordinado para responder ante el frío extremo

El eje central del "Programa Abrigo" radica en la coordinación entre equipos sociales, sanitarios y de emergencia. A través de este esquema de trabajo conjunto, el Gobierno provincial apunta a garantizar una intervención eficiente y humanitaria en situaciones críticas derivadas de las condiciones climáticas.

El operativo contempla distintas instancias de actuación en territorio:

Detección y abordaje de personas en situación de calle .

. Evaluación médica obligatoria previa al ingreso a refugios nocturnos .

. Acompañamiento integral en salud física y mental .

. Seguimiento social y sanitario durante el período de asistencia.

La implementación de estas medidas busca asegurar que cada intervención contemple no solo la urgencia del resguardo ante el frío, sino también las condiciones generales de salud y vulnerabilidad de quienes requieren asistencia.

Salud física y mental como parte de una estrategia integral

Uno de los aspectos destacados del protocolo es la incorporación de un enfoque integral de cuidado, en el que la salud física y mental ocupa un rol central. Según se informó, el programa prevé la realización de controles médicos y distintas acciones preventivas destinadas a garantizar condiciones mínimas de atención sanitaria para las personas alcanzadas por el operativo.

Entre las medidas previstas se incluyen:

Controles médicos periódicos .

. Vacunación .

. Testeos preventivos .

. Acompañamiento terapéutico.

A esto se suman dispositivos específicos orientados a personas con consumos problemáticos. El protocolo establece mecanismos de contención y seguimiento para quienes atraviesen este tipo de situaciones, integrando la asistencia social con el acompañamiento sanitario y terapéutico.

La iniciativa apunta así a fortalecer una política de protección social que no se limite exclusivamente al alojamiento nocturno, sino que contemple las múltiples dimensiones de vulnerabilidad que pueden atravesar las personas en situación de calle.

Un enfoque de derechos y asistencia humanitaria

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el operativo se desarrollará bajo un enfoque de derechos, priorizando una respuesta humanitaria y coordinada en todo el territorio catamarqueño.

La articulación entre ministerios busca precisamente evitar respuestas fragmentadas frente a situaciones complejas, integrando recursos humanos y operativos para dar cobertura durante la temporada invernal. En ese marco, el trabajo territorial de los equipos sociales y sanitarios aparece como una herramienta clave para detectar casos, intervenir rápidamente y garantizar el acceso a dispositivos de asistencia.

El protocolo también incorpora una evaluación médica obligatoria antes del ingreso a los refugios nocturnos, medida orientada a asegurar condiciones adecuadas tanto para las personas asistidas como para el funcionamiento de los espacios de contención.

Convocatoria a la comunidad

Junto con la puesta en marcha del "Programa Abrigo", el Gobierno de Catamarca realizó un llamado a la participación de la comunidad para colaborar en la detección de personas en situación de vulnerabilidad durante las jornadas de bajas temperaturas.

La convocatoria busca ampliar la capacidad de respuesta del operativo mediante la participación ciudadana, promoviendo la notificación temprana de casos que requieran asistencia urgente.

Para activar el protocolo correspondiente, se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp:

383-4033835

Desde las autoridades solicitaron que quienes observen a una persona en situación de calle durante jornadas de frío extremo envíen un mensaje a ese número para poner en ma