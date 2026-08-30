Inició el Septenario en honor del Beato Esquiú en el marco del 5° aniversario de su Beatificación

En el marco del Año Jubilar Diocesano 2026 y de las celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú, este sábado 29 de agosto inició el Septenario en honor del Beato Mamerto Esquiú, en preparación para la conmemoración del 5° aniversario de su Beatificación, que tendrá su jornada central el próximo 4 de septiembre.

Bajo el lema que recuerda a "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de unidad", la propuesta reúne a instituciones civiles, comunidades, sectores barriales y fieles en torno a un amplio programa de actividades que tendrá como epicentro la Parroquia de San José de Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú.

Durante todos los días se llevarán adelante las actividades habituales del Septenario, con micro radial a las 10.00 por FM Estilo, exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, Septenario y confesiones a las 18.00, y Santa Misa a las 19.00.

El inicio de las celebraciones

La primera jornada, correspondiente a este sábado 29 de agosto, se desarrolla bajo el tema "El Beato Esquiú, fortaleza de la fe". En esta oportunidad se reza por las instituciones civiles, entre ellas Guardia Urbana, Policía departamental, Unidad Judicial y Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Rinden su homenaje Piquitas, Pomancillo Oeste y Pomancillo Este.

Los sectores convocados son Callejón Hondo, Barrio 70 viviendas y Barrio La Cancha. Además, se realiza un homenaje de la catequesis y celebración del Niño, junto con una bicicleteada desde el Departamento Ambato hacia el Templo de San José, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Precisamente, en el marco de esta jornada, la convocatoria especial está destinada a los niños de la Catequesis, sus familias y los catequistas, con una propuesta que incluye el homenaje al Beato y actividades para celebrar el Día del Niño.

La programación prevé a las 17.00 la convocatoria de la Catequesis y la llegada de los ciclistas; a las 18.00 la Novena al Beato con exposición del Santísimo Sacramento; y a las 19.00 la Santa Misa. También habrá animación con el grupo SHALOM y una chocolateada.

Programa de este domingo y lunes

El domingo 30 de agosto, el Septenario continuará con el tema "El Beato Esquiú, verdadero pastor de su pueblo". Se rezará por los jóvenes y las instituciones civiles, clubes del departamento Fray Mamerto Esquiú y agrupaciones gauchas.

Rendirán su homenaje La Falda de San Antonio, Juan XXIII, Vista Larga, San Antonio y El Hueco, mientras que los sectores convocados serán Barrio Luppy. La jornada incluirá una actividad de Unción de los enfermos para adultos y enfermos.

El lunes 31 de agosto, bajo el tema "El Beato Esquiú, la oración como manantial y refugio en el Padre Dios", se rezará por agentes sanitarios y el Hospital San José.

Rendirán homenaje Sierra Brava, La Tercena y Cáritas departamental. Participarán los sectores de Avenida Girard, calles adyacentes, Barrio Pacífico Rodríguez, Falda de los Maza y Avenida Vicente Saadi, además de realizarse el Movimiento Familiar Cristiano y la bendición de las madres embarazadas.

Actividades en los primeros días de septiembre

El martes 1 de septiembre, la celebración tendrá como tema "El Beato Esquiú, amor ferviente al prójimo". Se rezará por las instituciones civiles, entre ellas la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y el Concejo Deliberante, además de Radio FM Estilo y Radio FM Fray.

En esa jornada rendirá su homenaje San José y, a las 17.00, se llevará adelante el Café literario: "200 años Caminos de Esquiú: Con la mirada en el cielo, y los pies en el camino". El miércoles 2 de septiembre, bajo el tema "El Beato Esquiú, un comprometido con la patria", se rezará por las instituciones civiles y por IES, Maldones y Escuelas de Apaymancto.

También se homenajeará a los jóvenes y al Cenáculo de personas en recuperación de las adicciones. Rendirán su homenaje La Carrera, Legión de María y Apostolado de la oración.

Los sectores convocados serán Avenida La Callecita Sur, Avenida Capilla del Rosario y vecinos de la Plaza de San José. A las 20.00 se realizará una conferencia sobre la vida de Esquiú.

Congreso Académico y jornada central

El jueves 3 de septiembre, el tema será "El Beato Esquiú, la pobreza con un corazón despojado". Se rezará por distintas instituciones civiles, entre ellas Dirección de Riego, Registro Civil, Agronomía de Zona, Agencia de PAMI y Juzgado de Paz y Penal. Rendirá homenaje Collagasta y participarán los sectores de Barrios 32 y 56 Viviendas.

Ese día tendrá lugar el 3° Congreso Académico al Beato Esquiú en la ciudad, mientras que a las 00.00 se prevén repique de campanas y fuegos artificiales, dando paso a la jornada central.

El viernes 4 de septiembre, en el marco del 5° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, se desarrollarán las celebraciones centrales. La jornada comenzará con una oración a la Madre Nuestra, Señora del Valle, y continuará a las 11.00 con actividades vinculadas al 3° Congreso Académico al Beato Esquiú en la ciudad, incluyendo visitas a sitios ligados a la memoria del Beato.

A las 16.30, se realizará el traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Catedral Basílica por Ruta Provincial N° 1, con destino al Callejón Hondo. Posteriormente, a las 17.00, se llevará a cabo la Procesión desde el Callejón Hondo, con las imágenes de la Virgen del Valle y el Beato Mamerto Esquiú, hasta el Templo de San José.

Finalmente, a las 18.00, se celebrará la Santa Misa presidida por monseñor Luis Urbanc, con motivo del 5° aniversario de la Beatificación del Beato Mamerto Esquiú. Luego se concretará el retorno de la Santa Imagen de la Virgen del Valle por la Ruta Provincial N° 1 hacia la Catedral Basílica.