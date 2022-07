Instagram volvió a tener fallas y afectó a millones de usuarios

La plataforma digital Instagram, propiedad de Meta, volvió a tener una caída mundial de sus servicios la tarde de este jueves. En distintas redes sociales como Twitter y Facebook, miles de usuarios denunciaron que al abrir la aplicación, esta se cierra automáticamente. Hasta el momento, no se ha pronunciado la compañía sobre las fallas de la plataforma que afectó a millones de personas alrededor del mundo.

Según el sitio DownDetector, millones de usuarios comenzaron a reportar fallas en la red social durante la tarde de este jueves.

En Méixo, el 71% de usuarios ha registrado problemas al cargar el muro inicial o perfiles, el 22% a la hora de iniciar sesión y solo 7% en la app móvil. Mientras que en Estados Unidos, 93% ha señalado fallas en la app, 5% en iniciar sesión y 2% en la versión web.

“A mi me falla la app, la abro y se cierra automáticamente”, “¿Alguien ya resolvió lo de los DM's? No me deja enviar ni recibirlos, y no se actualiza”, “Estoy en Paraguay y el mío no funciona”, “Mi aplicación de Instagram sigue fallando. Intenté borrar el caché y reinicié mi teléfono, pero no funcionó”, se lee en el foro de DownDetector.

El mapa de fallos se concentra en México en la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana. A su vez, en EEUU en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Aunque varios de los reportes también están ubicados en Europa del Este.

Sin embargo, hasta el momento la compañía no se ha pronunciado al respecto. Y es que sus otras plataformas (WhatsApp y Facebook) no tienen ningún reporte.

Cabe recordar que hace unas semanas, Instagram experimentó algunos problemas con la carga de sus IG Stories, pero este detalle fue resuelto después de algunas horas.