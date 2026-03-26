Intensifican operativos contra el dengue: este es el cronograma de control focal

El Ministerio de Salud de la provincia avanza con un nuevo esquema de acciones de control focal orientadas a prevenir la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

En el marco de estas medidas, se definió un cronograma de trabajo que se desarrollará durante el jueves 26 y viernes 27 de marzo, con intervenciones en distintos sectores de la Capital.

El operativo se inscribe dentro de una estrategia sanitaria sostenida que busca reducir la presencia del vector en zonas urbanas, a través de tareas específicas en domicilios y espacios comunitarios.

Intervención coordinada entre organismos

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, en conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

Esta articulación institucional permite desplegar un abordaje integral que combina recursos provinciales y municipales para maximizar el alcance de las acciones.

El operativo contempla trabajo territorial casa por casa, identificación y eliminación de criaderos del mosquito e intervención en zonas previamente relevadas. La coordinación entre ambas áreas resulta clave para sostener una estrategia preventiva en el tiempo.

Barrios alcanzados por el control focal

Según lo informado, las acciones se concentrarán en distintos puntos de la ciudad, con especial atención en barrios específicos. Durante el jueves 26 y viernes 27, el operativo se realizará en Barrio Ojo de Agua y Barrio 20vv.

En paralelo, la Base Nacional de Vectores llevará adelante tareas en otro sector de la Capital. En este caso, el control focal abarcará el barrio San Lorenzo, delimitado por las siguientes arterias:

Avenida Presidente Castillo

Dermidio Galíndez

Avenida Eulalia Ares de Vildoza

Ramón Olmos

Este esquema territorial permite cubrir diferentes zonas en simultáneo, ampliando el impacto de las acciones preventivas.

Horarios de trabajo y modalidad operativa

Las tareas de control focal se desarrollarán en dos franjas horarias durante ambas jornadas:

De 8 a 12 horas

De 16 a 19 horas

Este esquema busca optimizar la presencia de los equipos en los domicilios, facilitando el contacto con los vecinos y la realización de las intervenciones necesarias.

El trabajo consiste en inspecciones dentro de las viviendas, donde se identifican posibles criaderos del mosquito y se aplican medidas para su eliminación.

Factores que pueden modificar el cronograma

Las autoridades informaron que la planificación establecida está sujeta a posibles modificaciones, en función de las condiciones climáticas.

El clima constituye un factor determinante tanto para la proliferación del mosquito como para la ejecución de los operativos, por lo que eventuales cambios podrían alterar el desarrollo previsto de las tareas.