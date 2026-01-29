Mejoran y ponen en pleno funcionamiento la mini red fotovoltaica de Las Papas

La localidad de Las Papas, ubicada en el departamento Tinogasta, fue escenario de importantes trabajos de reparación, mejora y optimización de su mini red fotovoltaica, una infraestructura clave para el abastecimiento energético de esta comunidad rural del oeste catamarqueño. Las tareas estuvieron a cargo de personal técnico de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, conducido por Eduardo Niederle.

Las Papas se encuentra emplazada a unos 35 kilómetros de la localidad de Palo Blanco y cuenta con un sistema de generación eléctrica basado en energías renovables, fundamental para garantizar el suministro en una zona alejada de los grandes centros urbanos. En ese contexto, la intervención técnica se desarrolló en dos etapas diferenciadas, con el objetivo de resolver fallas existentes y mejorar el rendimiento general del sistema.

Durante la primera visita, realizada en los primeros días del mes de enero del corriente año, el equipo técnico procedió al reemplazo de los acumuladores de energía. En concreto, se retiraron los seis acumuladores existentes y se los sustituyó por diez baterías nuevas, con características técnicas equivalentes pero con una configuración más eficiente. Este cambio representó un incremento del 40% en la capacidad de almacenamiento energético, lo que se traduce en una mayor autonomía operativa del sistema y una mejora sustancial en la confiabilidad del suministro eléctrico para la comunidad.

En una segunda intervención, los técnicos identificaron el origen de las fallas que afectaban a la mini red fotovoltaica. Según se determinó, el inconveniente principal estuvo vinculado a la avería de los inversores off-grid con respaldo, un componente clave del sistema. El daño se produjo a raíz de una maniobra operativa incorrecta, que generó un acoplamiento en paralelo no sincronizado entre los inversores y el grupo electrógeno, provocando desperfectos en los equipos.

Ante esta situación, fue necesario avanzar con la integración de nuevos inversores, de la marca Growatt. Para ello, el personal especializado llevó adelante una reconfiguración completa del cableado, tanto en los arreglos fotovoltaicos como en el banco de baterías, adecuando las conexiones a los rangos de tensión operativa requeridos por el nuevo equipamiento.

Además, se optimizó el sistema mediante la instalación de un interruptor auxiliar de transferencia manual. Este dispositivo permite realizar la recarga de las baterías a través del grupo electrógeno de manera segura, mejorando los protocolos de operación y reduciendo el riesgo de futuras fallas por maniobras incorrectas.

Durante el relevamiento técnico también se detectaron daños en el campo de generación fotovoltaica, los cuales fueron reparados. Como resultado de estas tareas, se logró un incremento de 80 watts pico (Wp) en la capacidad de generación, lo que refuerza aún más el desempeño global de la mini red.

Tras la finalización de todas las intervenciones, el sistema fue entregado en condiciones óptimas, funcionando al 100% de su capacidad tanto en generación como en almacenamiento energético. Desde la Secretaría de Energía destacaron que estas mejoras no solo garantizan un servicio más estable para los habitantes de Las Papas, sino que también refuerzan el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de soluciones energéticas sustentables para comunidades rurales.

Cabe señalar que Las Papas es una localidad reconocida por sus bellezas naturales y sus costumbres tradicionales, y constituye un punto de paso de interés turístico para quienes se dirigen al Campo de Piedra Pómez. En ese sentido, contar con un sistema energético confiable resulta clave no solo para la vida cotidiana de sus habitantes, sino también para el fortalecimiento de la actividad turística y el desarrollo local.