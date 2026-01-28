Interrumpen el tránsito en la Ruta Provincial Nº 4 por un derrumbe camino a El Rodeo

La Ruta Provincial Nº 4, uno de los principales accesos hacia la localidad de El Rodeo, permanece interrumpida al tránsito como consecuencia de un derrumbe registrado en las últimas horas. Así lo informó la Dirección Provincial de Vialidad, que precisó que el deslizamiento de material ocurrió a la altura de la Gruta de la Virgen, en el inicio de la zona conocida como La Cuestecilla.

De acuerdo con el parte oficial, el corte es total y preventivo, y se mantendrá hasta tanto se garantice la seguridad de los usuarios. La acumulación de rocas y sedimentos sobre la calzada impide la circulación normal de vehículos, lo que obligó a interrumpir el tránsito de manera inmediata para evitar riesgos mayores.

Ante esta situación, equipos y personal vial se encuentran desplegados en el lugar, llevando adelante tareas de despeje, remoción de material y aseguramiento de la calzada. Los trabajos apuntan a liberar el camino y estabilizar el sector afectado, aunque desde Vialidad aclararon que la reapertura de la ruta dependerá de la evaluación técnica de las condiciones de seguridad, especialmente ante la persistencia de inestabilidad en zonas serranas tras las recientes lluvias.

Desde el organismo provincial se solicitó de manera expresa a los conductores no circular por el sector afectado, respetar la señalización preventiva instalada en los accesos y acatar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. Asimismo, se recomendó a los automovilistas consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes, particularmente hacia zonas de montaña.

Estado de las rutas nacionales

En paralelo al corte de la Ruta Provincial Nº 4, la Dirección de Vialidad dio a conocer el estado actualizado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con información correspondiente al miércoles 28 de enero de 2026, a las 08:35 horas.

La Ruta Nacional Nº 38 se encuentra transitable en toda su extensión, desde el límite con La Rioja hasta el límite con Tucumán, sin reportes de inconvenientes de consideración.

En tanto, la Ruta Nacional Nº 40 presenta condiciones normales de circulación en el tramo comprendido entre Cerro Negro y el límite con Tucumán, según el informe oficial.

Por su parte, la Ruta Nacional Nº 60 se encuentra transitable entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, aunque se solicita extrema precaución en algunos sectores. En la Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134, se debe utilizar un desvío debido a obras en la calzada. En este tramo, se recomienda disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

Además, en las travesías urbanas de Copacabana y La Puntilla, se pide circular con precaución por la presencia de agua acumulada sobre la calzada, situación que podría afectar la adherencia y visibilidad.

Respecto al Paso Internacional de San Francisco, se informó que se encuentra habilitado entre las 09:00 y las 19:00 horas. No obstante, se aclaró que el último vehículo podrá pasar por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30, por lo que se aconseja planificar el cruce con antelación.

La Ruta Nacional Nº 64 se mantiene transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán), mientras que la Ruta Nacional Nº 157 también está habilitada desde Las Salinas hasta Frías, en la provincia de Santiago del Estero.

Finalmente, la Ruta Nacional Nº 79 presenta condiciones normales de circulación entre Casa de Piedra y Chamical, en territorio riojano.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las indicaciones viales, conducir con precaución y mantenerse informados ante posibles cambios en el estado de las rutas, especialmente en un contexto marcado por condiciones climáticas variables que pueden afectar la seguridad vial.