Investigación catamarqueña fue publicada en una revista de Oxford

La participación de profesionales del Hospital Interzonal San Juan Bautista en una investigación científica de alcance internacional marcó un nuevo hito para la salud pública de Catamarca. El estudio, recientemente publicado en la revista Medical Mycology, editada por la Universidad de Oxford, fue llevado adelante por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán) con la colaboración activa del Servicio de Bacteriología del nosocomio provincial, en torno a una problemática sanitaria de fuerte impacto regional: la coccidioidomicosis.

Una enfermedad endémica

La coccidioidomicosis es una enfermedad endémica de la provincia, causada por hongos del género Coccidioides, microorganismos presentes en los suelos de zonas áridas y semiáridas. Su circulación en estos ambientes representa un desafío sanitario constante, ya que puede afectar tanto a personas como a animales, lo que vuelve indispensable el fortalecimiento de las estrategias de vigilancia, diagnóstico y respuesta.

En ese escenario, la investigación se enfocó en mejorar uno de los puntos más sensibles del abordaje clínico: la detección temprana de la infección. Para ello, especialistas del Departamento de Micología del INEI desarrollaron la evaluación y validación de un test rápido, concebido como una herramienta estratégica para optimizar los tiempos diagnósticos en regiones donde la enfermedad presenta una frecuencia sostenida.

El rol del Hospital San Juan Bautista en la validación diagnóstica

Dentro de este trabajo, el aporte del Servicio de Bacteriología del Hospital San Juan Bautista fue central. El equipo intervino mediante el procesamiento de muestras de suero de caninos, una tarea que permitió sumar evidencia concreta al estudio científico.

Para el análisis se utilizaron dos metodologías:

Test rápido para detección temprana

Técnicas convencionales

Inmunodifusión

La comparación entre ambos procedimientos arrojó un dato de especial relevancia: se observó una alta concordancia entre las metodologías empleadas. Este resultado no solo reforzó la validez del nuevo recurso diagnóstico, sino que además permitió que los datos obtenidos por el hospital fueran incorporados al trabajo científico finalmente publicado en la revista internacional.

La solidez metodológica del proceso, sustentada en la comparación entre herramientas innovadoras y técnicas diagnósticas ya consolidadas, constituye uno de los puntos más destacados del estudio, especialmente por su potencial aplicación en territorios donde la enfermedad es prevalente.

Investigación, formación y desarrollo profesional

El impacto del proyecto no se limitó al plano institucional, sino que también se tradujo en formación académica y crecimiento profesional para los integrantes del equipo. En el marco de esta línea de investigación, la bioquímica Evangelina Mansilla desarrolló su tesis correspondiente a la especialidad en microbiología, tomando como base los resultados obtenidos durante su participación en el estudio.

Este aspecto añade una dimensión estratégica al trabajo: la producción científica no solo genera conocimiento aplicable al sistema sanitario, sino que además fortalece la capacitación de recursos humanos especializados en áreas críticas para la provincia.

Compromiso con la ciencia y la salud pública

La jefa del Servicio de Bacteriología, la bioquímica Paola Soldá, sintetizó el valor institucional del logro al señalar que "este trabajo refleja el compromiso con el avance científico, la investigación en enfermedades prevalentes en nuestra región y la búsqueda de nuevas herramientas diagnósticas que fortalezcan la respuesta del sistema de salud".

La definición expone con claridad el eje que atraviesa la experiencia: la articulación entre ciencia aplicada, necesidades epidemiológicas concretas y fortalecimiento de la capacidad de respuesta sanitaria.