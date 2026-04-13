Vacuna antigripal: Salud aguarda una nueva partida para mayores de 65 años

El Ministerio de Salud de la provincia comunicó a la comunidad que en los vacunatorios de toda la provincia se encuentran actualmente disponibles dosis de la vacuna antigripal pediátrica y para adultos hasta 64 años.

La aclaración más importante del parte oficial se centró en la situación de la población mayor: desde la Dirección de Epidemiología explicaron que se encuentran a la espera de una nueva partida de la vacuna adyuvantada para personas mayores de 65 años, un segmento considerado prioritario dentro de la campaña anual de prevención contra la influenza. De acuerdo con lo informado, una vez que las dosis sean recibidas, se avanzará de manera inmediata con la distribución en todos los centros de salud de la provincia, con el objetivo de que estén disponibles para toda la población objetivo en cada jurisdicción sanitaria.

Este esquema de distribución por partidas parciales ya viene desarrollándose durante la campaña 2026. De hecho, en los últimos días se confirmó el arribo de 9.600 nuevas dosis para Catamarca, en envíos escalonados, destinadas a fortalecer la cobertura antes del inicio pleno de la temporada invernal.

La importancia de la aplicación antes del invierno

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacuna antigripal reduce las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza, especialmente en los grupos de riesgo. En ese sentido, se insistió en que la aplicación debe realizarse en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, período en el que se registra la mayor circulación del virus.

La anticipación en la inmunización es uno de los puntos centrales de la estrategia sanitaria, ya que permite reforzar la protección antes del pico estacional de enfermedades respiratorias.

Quiénes deben recibir la vacuna

El comunicado recordó que el Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal gratuita para distintos grupos priorizados.

La población objetivo comprende:

Personal de salud

Personas de 65 años o más

Embarazadas , en cada embarazo y en cualquier trimestre

, en cada embarazo y en cualquier trimestre Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad

Personas de 24 meses a 64 años inclusive con factores de riesgo

La inclusión de estos grupos responde al objetivo de disminuir la incidencia de cuadros graves derivados del virus influenza, sobre todo en quienes presentan mayor vulnerabilidad sanitaria.

Sin orden médica

Otro de los puntos destacados por Salud es que la población objetivo no necesita orden médica ni indicación para vacunarse, lo que facilita el acceso en todos los vacunatorios públicos. La única excepción corresponde al grupo de personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar:

Orden médica , o bien

, o bien Documentación que acredite enfermedades preexistentes incluidas en los grupos de riesgo

Esta disposición busca agilizar la vacunación masiva de los sectores priorizados, evitando trámites innecesarios para la mayor parte de la población incluida en la campaña.

Distribución provincial garantizada

La expectativa ahora está puesta en la llegada de la nueva partida de vacuna adyuvantada para mayores de 65 años, un insumo clave dentro del operativo de inmunización 2026. Según se informó, la provincia ya tiene asignadas 13.336 dosis de vacuna adyuvantada para adultos mayores, que se entregan en lotes parciales y reducidos enviados por Nación, por lo que la disponibilidad en cada etapa depende del ritmo de distribución federal.

Con las dosis pediátricas y para adultos menores de 65 años ya disponibles, el foco de la campaña se concentra ahora en completar la cobertura del grupo de adultos mayores, con la premisa de que cada centro de salud de la provincia cuente con stock suficiente antes del avance del invierno.