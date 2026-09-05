Invitan a participar de los Premios Argentina Orgánica 2026

El Ministerio de Desarrollo Productivo convoca a productores, elaboradores, comercializadores e innovadores locales a participar de los Premios Argentina Orgánica 2026, una iniciativa impulsada a nivel nacional por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) y la Comisión Asesora.

Este certamen busca reconocer el esfuerzo, la innovación, la sostenibilidad y el compromiso del sector con el desarrollo productivo orgánico del país, brindando una plataforma para visibilizar el trabajo y el talento local.

Los emprendimientos y proyectos podrán postularse en diversas categorías, entre las que se destacan: Producción primaria, Procesamiento, Valor agregado e innovación, Comercialización y Bioinsumos, entre otras.

Las postulaciones se realizarán a través de la Dirección Provincial de Certificación y Producción Sostenible y/o MAPO, para ser remitidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La fecha límite de postulación es el 11 de septiembre próximo y los interesados pueden solicitar asesoramiento escribiendo a [email protected].

La inscripción se realiza de manera digital accediendo a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprCx75z5dxyg0M0kg_zt9sM46CYIte9_HONT0qHLQo4izXw/viewform