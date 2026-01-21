Jalil e intendentes definen obras para 2026 en El Alto y El Rodeo

En el marco de la agenda de trabajo que el gobernador Raúl Jalil mantiene con intendentes del interior provincial, se concretó una reunión con el jefe comunal de El Alto, Ariel Ojeda, y el intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, con el objetivo de analizar obras ejecutadas y proyectar acciones para el año 2026 en ambas jurisdicciones.

Tras la finalización de la pavimentación de la Ruta Provincial N°42, se avanzará en la planificación de nuevas obras viales para este año, que incluyen la apertura y pavimentación de caminos estratégicos para mejorar la conectividad y el acceso a la zona.

En cuanto a El Rodeo, las autoridades repasaron el plan de asfaltado llevado adelante en la villa veraniega, junto con los trabajos de repavimentación y reparación integral de la Ruta Provincial N°4, una vía clave para el tránsito turístico y productivo hacia el departamento Ambato.

Las intervenciones se realizaron en distintos sectores de la traza, priorizando la mejora de la transitabilidad y la seguridad vial. Los trabajos incluyeron bacheo, repavimentación y acondicionamiento de la calzada, optimizando las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por esta ruta. Estas obras forman parte de un esquema de mejora de la infraestructura vial impulsado por el Gobierno provincial.

Por último, se anunció que este domingo 25 de enero se inaugurará la nueva cancha de fútbol ubicada en inmediaciones del polideportivo de El Rodeo. El espacio cuenta con sistema de riego por aspersión y equipamiento adecuado para la práctica deportiva. El predio es sede habitual de las actividades de la Liga Ambateña durante la temporada estival y convoca a miles de vecinos y deportistas de la región.

De la reunión participaron la asesora General de Gobierno, Mara Murua, y el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón.