Jardines maternales pidieron ser esenciales y que los dejen trabajar

Vestidos de luto se manifestaron hoy docentes y trabajadores de los jardines maternales de nuestra provincia, quienes eligieron protestar frente a la Gobernación. Ellos reclaman ser esenciales y poder trabajar durante la Etapa Roja.

"Estamos en una situación bastante crítica, ya que no estamos habilitados para trabajar. No somos masivos", refirió una docente en diálogo con Radio Valle Viejo. Al detallar el esquema de trabajo, refirió que por el tipo de labor personalizada que desarrollan no pueden recibir más de 15 niños por sala y esto lo hacen con un protocolo bastante estricto. El mismo, acotó, fue aprobado el pasado mes de enero.

"Estamos solicitando que se nos declare esenciales, ya que nosotros atendemos a hijos de trabajadores esenciales", sentenció.

En los jardines maternales hay preocupación no sólo por la pérdida del empleo sino de toda la inversión que se realizó para ponerlos en funcionamiento. De ellos dependen alrededor de 200 familias, quienes quedarían sin ningún de ayuda económica.