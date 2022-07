Jornada extendida: confirman la visita del ministro Perczyk para la firma del convenio

Este miércoles el plan del Ministerio de Educación de la Nación de sumar una hora extra diaria al dictado de clases dio un paso más, tras la confirmación que son cuatro las provincias que adhieren a este cambio. El sí ya fue dado en Tucumán, Santa Cruz y Chaco, jurisdicciones que ya firmaron el convenio respectivo. La cuarta provincia que se sumará es la de Catamarca y lo hará este viernes, según lo que se había indicado previamente. Para esto se confirmó desde el ministerio local a La Unión la presencia del titular de la cartera, Jaime Perczyk .

En esta visita se rubricarán los acuerdos de pase a jornada extendida y completa de algunas escuelas fundamentalmente del interior provincial. La agenda de la visita aún no tiene una definición, por cuanto coincide ese día con la inauguración de la 51º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, por lo que se prevé que el ministro arribe a la provincia en horas de la mañana, firme el convenio y luego participe, en horas de la tarde, de la apertura de la fiesta mayor de los catamarqueños.

Los cambios

La implementación de esta hora extra, ya se dijo que afectará a 229 establecimientos educativos en la provincia y por caso es la única certeza a la fecha, además que se comenzará a implementar tras el receso escolar de invierno. El Ministerio de Educación no ha dado mayores precisiones de cómo se implementará la hora extra a nivel local. Los gremios son los que más presionan por esto, porque aunque se les prometió en la última reunión paritaria que no se generarán inconvenientes a los docentes en cuanto a las incompatibilidades, sueldos y jornadas, no se ha avanzado en el detalle de la aplicación de la hora extra.

En tanto, en la firma de los acuerdos, el ministro Perczyk aseguró que este cambio es necesario para que ese tiempo adicional “sea un espacio para poder aprender más Lengua y Matemáticas, dos áreas que explican muchas otras áreas. Más tiempo en la escuela, también es más calidad. No es la única variable pero es más tiempo con libros, con tecnología y con docentes capacitados”. El funcionario nacional aseguró que con esta nueva instancia “impulsamos una serie de propuestas para resolver una serie de pérdidas que hemos tenido en la pandemia”.

El caso de Tucumán

Una de las primeras provincias que confirmó la adición de la hora, fue la vecina provincia tucumana. No por ello manejan mayores precisiones. De momento cada escuela presentó una propuesta de acuerdo a sus posibilidades. Muchas de ellas consisten en adelantar una hora el ingreso de lunes a viernes, por lo que el turno mañana quedaría de 7 a 12 y el turno tarde de 13 a 18. Pero también otras escuelas propusieron retrasar una hora la salida en cada turno o hacer un mix de sumar media hora al inicio y otra media hora al final de la jornada.

Tampoco hay unanimidad de parte de los colegios en torno a quién cubrirá esa hora extra. En la mayoría serán los mismos maestros que están a cargo del curso, pero algunos docentes ya tienen dos cargos (es decir, ya trabajan ocho horas) o circulan entre distintos establecimientos, por lo que les impide asumir esa quinta hora de clases. En esos casos, habría maestros suplentes.