Jornada por la Vida en Catamarca: convocatoria por el Día del Niño por Nacer

En el marco de las celebraciones religiosas y conmemorativas vinculadas al Día del Niño por Nacer y la Solemnidad de la Anunciación del Señor, las pastorales y movimientos de la Diócesis de Catamarca impulsan una nueva edición de la "Jornada y Vigilia por la Vida", una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, espiritualidad y reflexión comunitaria.

La actividad se desarrollará este martes 24 de marzo desde las 18:30, en la Iglesia María Auxiliadora, ubicada en Avenida Gobernador Galíndez 550, y se extenderá durante la tarde y la noche, con una agenda centrada en la oración, la celebración litúrgica y la adoración.

Según lo expresado en la convocatoria, el objetivo es celebrar el don de la vida y rezar especialmente por las familias y los niños por nacer, en una jornada abierta a toda la comunidad.

Un espacio abierto a todas las edades

Uno de los ejes de la propuesta es su carácter inclusivo, con actividades pensadas para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la participación de distintos grupos y generaciones dentro de la comunidad religiosa.

La jornada contará con una serie de momentos y acciones que buscan articular lo espiritual con lo comunitario, entre los que se destacan un rosario por la vida, Santa Misa, bendición a las embarazadas y vigilia de adoración e intercesión. Estas instancias se desarrollarán a lo largo del encuentro, configurando una dinámica que combina celebración litúrgica, oración colectiva y espacios de reflexión personal.

Oración, reflexión y comunidad

La Jornada y Vigilia por la Vida se presenta como una propuesta integral que trasciende el ámbito de una celebración puntual para convertirse en un espacio de encuentro comunitario, donde la fe y la reflexión sobre el valor de la vida ocupan un lugar central.

El evento busca generar un ámbito propicio para la contemplación y el acompañamiento espiritual, en el que los participantes puedan compartir experiencias, rezar en comunidad y reafirmar su compromiso con los valores que promueve la convocatoria.

En este sentido, la combinación de actividades —desde el rezo del rosario hasta la adoración— apunta a sostener una experiencia prolongada durante la tarde y la noche, con momentos de recogimiento y participación activa.

Bicentenario de Fray Mamerto Esquiú

La jornada adquiere un significado especial al desarrollarse en el contexto del Bicentenario del Nacimiento del Beato Fray Mamerto Esquiú, figura central en la historia religiosa de Catamarca. En este marco, la convocatoria retoma una de sus expresiones más representativas: "La vida es don divino, y quien la desprecia, desprecia al mismo Dios", una frase que sintetiza el espíritu de la actividad y orienta el sentido de la vigilia.

La referencia al beato no solo aporta una dimensión histórica y espiritual, sino que también refuerza la identidad local de la propuesta, vinculando la celebración con una figura profundamente arraigada en la comunidad catamarqueña.

Amplia convocatoria de pastorales y movimientos

La organización de la jornada está a cargo de diversas áreas y grupos de la Diócesis, lo que refleja un trabajo conjunto y articulado entre distintos espacios pastorales.

Entre los convocantes se encuentran la Pastoral de la Niñez, Catequesis, Adoremos Catedral, Renovación Carismática, Grupos provida y Pastoral Familiar.

La participación de estos sectores evidencia una convocatoria amplia y diversa, que busca integrar distintas miradas y experiencias dentro de la vida pastoral.