Jornadas de institucionales docentes: primer día con problemas de conectividad

En la jornada de hoy se inició la semana donde se desarrollarán las “Jornadas Federales Jurisdiccionales e Institucionales para la Continuidad Pedagógica”. Para que estás se pudieran concretar en nuestra provincia, el ministerio de Educación tuvo que llamar a reunión urgente a los gremios para que dieran su aval y, a pesar de los cuestionamientos, se dejara en libertad de acción a los docentes para que pudieran asistir a la formación.

Según un relevamiento de La Unión digital, la actividad educativa tuvo varios problemas, a lo largo de este lunes. El mayor de todos fue la conectividad, por cuanto la capacitación que llegaba de Nación se daba de manera virtual. Por el gran volumen de conexiones el sistema se vió colapsado y eso fue un gran inconveniente para los docentes que se dieron cita en las escuelas de la provincia.

ATECa recorrió varios establecimientos y según lo informado a Radio Valle Viejo, se pudo confirmar los inconvenientes del primer día de jornada institucional y que los mismos se hicieron más notorios en el interior de la provincia. Jorge Molas, secretario adjunto del gremio, reiteró que son muchos los establecimientos que no están en condiciones para abrir sus puertas y sobre esto comentó que “el ministerio no está cumpliendo con la entrega de insumos sanitarios y kits escolares”.

El sindicalista, en cuanto a la reunión del viernes pasado con el Ministerio de Educación refirió “creo que uno puede tener una buena relación en la medida que se nos permite una reunión semanal, por lo menos, y allí volcar nuestras expectativas. Eso no significa que las cosas estén bien”. Recordemos que luego de la firma del acta acuerdo está previsto que los encuentros entre la cartera educativa y la Intersindical se vuelvan a dar para seguir analizando los reclamos gremiales.

Regreso y calificación

En tanto, desde Educación se adelantó que el retorno a las aulas está supeditado al estado del edificio escolar. Así lo aseguró el secretario de Planeamiento Educativo, Julio Zanduay quien dijo que “las clases empiezan en las escuelas de medio rural que tienen poca población y en las que están en condiciones edilicias y sanitarias de volver. Las que no, directamente no vuelven”. Y luego agregó, en comunicación con un medio radial: “Acá en el valle central, quédense tranquilos, porque todavía no empezamos”. Seguidamente refirió que tanto Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú aún no tienen fecha de retorno a las actividades presenciales.

En cuanto a la forma de evaluación que se va a plantear, se adelantó que no será numérica ni conceptual. Zanduay, quien además ratificó que se cumplirá el calendario escolar concluyendo el presente ciclo el 11 de Diciembre, apuntó que “la forma de evaluar va a ser con informes de lo que los chicos logran ahora hasta fin de año. Lo que está faltando, eso va a pasar para el otro año y ahí se va acomodando y dando el resto de los contenidos”.