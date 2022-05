Júbilo en la celebración en Piedra Blanca de la primera fiesta litúrgica del Beato Esquiú

A ocho meses de su beatificación en Piedra Blanca en la mañana de este miércoles se vivió con gozo la primera fiesta litúrgica del Beato Mamerto Esquiú, en el marco del 196° aniversario de su natalicio.

Los actos litúrgicos dieron inicio con la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, y concelebrada por numerosos sacerdotes del clero catamarqueño, entre ellos el vicario general, Pbro. Julio Murúa; el párroco anfitrión, Pbro. Carlos Robledo; el sacerdote franciscano y miembro de la Comisión Pro Canonización, Fray Pablo Reartes, y otros venidos de distintos puntos de la diócesis.

La celebración eucarística tuvo lugar en la explanada ubicada enfrente del histórico templo de San José, y fue solemnizada por el coro Cantus Nova, dirigido por el Prof. Ariel Escobal y participaron de esta autoridades provinciales y municipales encabezadas por el ministro de ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno; y el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, respectivamente; legislativas y de las fuerzas de seguridad provincial y nacionales; el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano; religiosos y religiosas, agrupaciones gauchas, devotos y peregrinos.

Durante la homilía el obispo diocesano recordó al Beato Esquiú rescatando algunas enseñanzas emanadas de la homilía que pronunció en 1875 referida a la Virgen en la que manifiesta: “Ricos de todos los bienes que se perdieron por el pecado de Adán, hemos llegado hasta a tener una madre en el orden de la gracia: ¡Mucho más pura, más noble, más bella y más excelsa que nuestra antigua madre!... Nadie puede poner en duda lo que confiesan todas las generaciones cristianas… Nadie, salvo que quiera renunciar a la dignidad de hijo de María, puede poner en duda la palabra de Jesucristo: “He ahí tu Madre” (Jn 19,27)”.

En otro tramo, relacionó la figura comprometida del beato catamarqueño con la de los laicos y los políticos, en un llamado a imitar los valores patrios de Esquíu, es así que indicó “él supo vencer la burla de sus compañeritos por andar vestido de franciscano. Esos son los valores que hay que aprender a transmitir y no la vergüenza de su fe. Católicos queridos, no tengan vergüenza de su fe. No sean cobardes”. Añadió luego “es muy distinto gobernar a comprometerse políticamente. Tenés que ser siempre servidor y ejercer el verdadero liderazgo. Por eso tomemos en serio nuestra vida cristiana. Que no sea solamente para caretear. Ojo con el careteo porque eso no sirve”.

Contribución al conocimiento del Padre Esquiú

Antes de la bendición final, el padre Oscar Tapia, Vicario Episcopal de Educación, anunció que para ayudar a dar cumplimiento a la ley 4946 del 14 de julio 1998, desde la Vicaría de Educación, un equipo de historiadores y pedagogos elaboraron unas cartillas didácticas para enseñar en los niveles Inicial, Primario y Secundario. Las mismas serán aportadas al Ministerio de Educación, para que los docentes tengan este material didáctico y se pueda enseñar la obra y el pensamiento del Padre Esquiú.

Procesión y desfile

Luego de la celebración eucarística, se realizó la procesión con las reliquias y la imagen del Beato Mamerto Esquiú, llevadas por el obispo y Cadetes de la Policía de Catamarca, respectivamente, con la participación de los abanderados y escoltas, sacerdotes, religiosas y religiosas, devotos y peregrinos que llegaron a honrarlo en la tierra que lo vio nacer.

La caminata se dirigió hasta la casa natal donde fue recibida por los sones de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, abriendo luego el tradicional desfile cívico-militar en homenaje a nuestro amado Beato en el día en que honramos su memoria.

Más actos

A esta celebración se suman las que tendrán lugar esta tarde en la Capital en el Convento de San Francisco a las 19 hs con la Santa Misa y a las 20 hs habrá una Charla sobre la Canonización y Virtudes del Beato Mamerto Esquiú. En La Paz, más precisamente en El Suncho, donde el fraile pasó la eternidad, los actos se inician a las 14:30 hs con la peregrinación y Vía Lucis (con reza baile), desde Esquiú hasta el Santuario de El Suncho. A las 16 hs se celebrará la Santa Misa. y seguidamente se desarrollará un acto cívico.