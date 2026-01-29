Judiciales de Catamarca solicitaron un aumento salarial del 10%

La Asociación Judicial de Catamarca (AJUCA) solicitó un aumento salarial del 10% para los empleados del Poder Judicial de la provincia. El pedido fue presentado formalmente el pasado 16 de enero ante la Corte de Justicia.

La secretaria general del gremio, Cecilia Falcón, confirmó la presentación y señaló que la demanda responde a la pérdida sostenida del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores judiciales. En diálogo con Radio Valle Viejo, sostuvo que "todos los empleados vienen perdiendo el poder adquisitivo".

En ese marco, Falcón rechazó la posibilidad de que la Corte otorgue una suba del 2,8%, tal como trascendió en las últimas horas, y consideró que una medida de ese tipo sería "una burla" para el sector.

Por último, la dirigente gremial instó a los ministros de la Corte de Justicia a "ponerse la camiseta" y defender a los trabajadores judiciales de Catamarca.