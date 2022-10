Juegos Culturales Evita: una delegación de 30 adolescentes viaja rumbo a Mar del Plata

Este domingo, una delegación conformada por 30 jóvenes y adolescentes catamarqueños viajará a Mar del Plata para participar, del 25 al 29 de octubre, de la instancia nacional de los Juegos Culturales Evita 2022, un evento no competitivo que promueve los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto.

La ceremonia de apertura se realizará el lunes 24, a las 17 horas, en la Plaza Almirante Brown con la participación del grupo de percusión Choque Urbano y del artista de música urbana, Rusherking.

Bajo el lema “Construyendo Diversidad Cultural”, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, llevó a cabo las distintas instancias municipales y la gran final provincial de la que participaron cerca de 400 jóvenes, de 14 departamentos de la provincia.

Los y las finalistas de las distintas disciplinas que viajarán a la ciudad costera tendrán la posibilidad de participar en talleres, conversatorios y clínicas, así como también difundir sus trabajos en muestras y la oportunidad única para compartir experiencias y vivencias con hacedores culturales de todo el país.

Los Juegos Evita son una política pública de libre acceso y participación diversa y plural, que apunta a fomentar la actividad artística y creativa entre adolescentes y jóvenes, generando mayores posibilidades de inclusión social e igualdad de oportunidades a través del arte.

Las categorías y disciplinas en las que participará la delegación catamarqueña de las instancias finales son:



Poesía

Sub 15: Antonella Gallo (Pomán)

Sub 18: Giuliana Pierangeli (San Fernando del Valle de Catamarca)

Cuento

Sub 15: Alma Eluné Saquilán Fernández (Pomán)

Sub 18: Anahí Soledad Medina (Valle Viejo)

Historieta

Categorías únicas (12 a 18 años): Maura Aimara Burgos (SFVC) “Todos nosotros”

Fotografía digital

Sub 15: Tomás Acosta (Ambato) “Un atardecer diferente”

Sub 18: María José Perea (Tinogasta) “Fiel compañero”

Personas con discapacidad (12 a 18 años): Ángel Nazareno Ledesma (Capayán) “Emociones”

Pintura/dibujo

Sub 15: Mara Jazmín Morales (Pomán)

Sub 18: Kiara Candela Salado (Valle Viejo) “Igualdad”

Videominuto

Sub 15: Alejo Nahuel Reinoso Toledo (Pomán) “Acunando mi terruño?

Sub 18: Jorge Manuel Zuñega (Santa María) “Y ¿ahora qué?”

Canto solista

Sub 15: Bautista León Gerván (Santa María)

Sub 18: Pía Salomé Pedraza (SFVC)

Conjunto musical

Categoría única de 12 a 18 años: Josué Alexis Luna, Bautista Diamante Rodríguez, Pablo Alejandro Herrador, Máximo Exequiel Aranda

Freestyle

Sub 15: Samuel Santiago Solohaga (Pomán)

Sub 18: Ángel Gabriel Caliva (Pomán)

Danza en pareja

Sub 15: Antonella Gordillo y Lautaro Herrera (La Paz)

Sub 18: Lourdes Escalante y Pablo Sánchez (Santa María)

Teatro grupal

Categoría Única de 12 a 18 años: Bautista Javier Cáceres, Simón Barrionuevo y Lautaro Ramos Laguna (Santa María) “Cambios sustanciales”

Teatro unipersonal

Categoría Única: María Victoria Carrizo Arjona (Pomán) “Somos diversos”

Danza individual

Categoría Única: Matías Agustín Nieva (Pomán)

Danza en pareja

Sub 15: Antonella Gordillo y Lautaro Herrera (La Paz)

Sub 18: Lourdes Escalante y Pablo Sánchez (Santa María)