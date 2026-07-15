VIDEOS: Argentina va por otra final y Catamarca es nuevamente una locura

La Selección argentina volvió a escribir una página inolvidable en su historia futbolística al conseguir una nueva clasificación a la final de una Copa del Mundo. Con una remontada ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el equipo nacional aseguró su presencia en el partido decisivo y ahora buscará defender el título frente a España, en el encuentro programado para este domingo en Estados Unidos.

La victoria tuvo un impacto inmediato más allá del terreno de juego. Apenas el árbitro señaló el final del partido, comenzaron las celebraciones en distintos puntos del país y Catamarca volvió a ser escenario de una multitudinaria expresión de alegría por un nuevo logro de la Albiceleste.

La clasificación a la segunda final consecutiva del seleccionado nacional provocó que miles de hinchas salieran a las calles para compartir un festejo que se extendió durante la noche y que tuvo como principal epicentro el centro de la capital provincial.

La Plaza 25 de Mayo volvió a ser el corazón del festejo

Como ocurrió en otras celebraciones vinculadas a la Selección argentina, la Plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en el lugar elegido por miles de personas para compartir la clasificación a una nueva final del Mundial.

Apenas concluyó el encuentro frente a Inglaterra, el espacio público comenzó a recibir a una gran cantidad de hinchas que llegaron para celebrar el triunfo conseguido por el equipo nacional.

La plaza se transformó nuevamente en el principal punto de reunión de los simpatizantes, quienes se congregaron para acompañar una noche marcada por la euforia y la emoción que generó el nuevo paso de Argentina hacia la definición del campeonato.

Mientras el centro de la ciudad concentraba la mayor convocatoria, las celebraciones también comenzaron a multiplicarse en distintos sectores de la provincia.

El festejo se extendió por toda la provincia

La alegría por la clasificación no quedó limitada al centro de la Capital. En distintos barrios también fueron escenario de manifestaciones espontáneas de apoyo a la Selección argentina.

En numerosos sectores se vivió un clima de entusiasmo que acompañó el resultado conseguido frente al conjunto inglés y que volvió a reunir a familias, amigos e hinchas para celebrar el nuevo logro deportivo. La clasificación a la final del Mundial volvió a generar un escenario de participación masiva, con vecinos que salieron a las calles para compartir el momento junto a otros simpatizantes.

Bocinazos, bombos, cánticos y banderas argentinas

El ambiente festivo se hizo sentir en diferentes puntos de Catamarca. Durante la celebración se escucharon bocinazos, bombos, cánticos y fuegos artificiales, acompañando la alegría generada por la victoria de la Selección argentina.

Las calles comenzaron a poblarse de personas que salieron con camisetas y banderas argentinas, transformando la clasificación a la final en una celebración colectiva.

Familias completas y grupos de amigos participaron de los festejos, compartiendo una jornada que volvió a reunir a miles de personas detrás de un mismo objetivo alcanzado por el seleccionado nacional. La presencia de camisetas celestes y blancas, junto con las banderas argentinas, acompañó el clima de entusiasmo que se vivió en toda la provincia tras el triunfo frente a Inglaterra.

Argentina ya piensa en la final

Con el triunfo frente al seleccionado inglés, la Selección argentina consiguió clasificarse a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

El próximo desafío será el encuentro frente a España, previsto para este domingo en Estados Unidos, donde el conjunto nacional buscará defender el título obtenido en la edición anterior del campeonato.

La clasificación conseguida tras la remontada frente a Inglaterra renovó la ilusión de los hinchas y volvió a movilizar a miles de personas en distintos puntos del país, entre ellos Catamarca, donde la Plaza 25 de Mayo volvió a consolidarse como el principal escenario de las celebraciones.