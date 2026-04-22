Restringen la circulación entre Avda. Mariano Moreno y Virgen del Valle

En el marco de los trabajos de mejora de infraestructura urbana, Vialidad Provincial junto a la Municipalidad de la Capital avanzan con tareas de repavimentación en un tramo específico de la calle Prado Oeste, comprendido entre Mariano Moreno y Virgen del Valle. La intervención implica un corte total de circulación en el sector, lo que impactará directamente en la dinámica habitual del tránsito durante la jornada.

La obra se desarrolla como parte de un esquema de mantenimiento y reacondicionamiento de la red vial, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación en una arteria relevante para la conectividad urbana. En este contexto, las autoridades informaron que la restricción vehicular se implementará en una franja horaria determinada, lo que permitirá organizar el flujo vehicular en función del avance de los trabajos.

Horarios y características del corte

El operativo dispuesto contempla una interrupción completa del tránsito en el área afectada, con una delimitación clara tanto en su extensión como en su duración. Según lo informado, el corte se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

Tramo afectado: calle Prado Oeste, entre Mariano Moreno y Virgen del Valle.

calle Prado Oeste, entre Mariano Moreno y Virgen del Valle. Tipo de restricción: corte total de circulación vehicular.

corte total de circulación vehicular. Horario establecido: desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Este esquema implica que durante ese período no se permitirá el paso de vehículos en ninguno de los sentidos, lo que obliga a los conductores a reorganizar sus recorridos y prever desvíos en sus trayectos habituales.

Recomendaciones para los conductores

Ante la implementación de la medida, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución en las zonas aledañas y respetar las indicaciones del personal dispuesto en el lugar. Asimismo, se recomienda utilizar calles alternativas para evitar demoras y congestiones.

Las recomendaciones principales incluyen:

Planificar recorridos con anticipación , teniendo en cuenta el corte total en el sector intervenido.

, teniendo en cuenta el corte total en el sector intervenido. Respetar la señalización vial y las indicaciones del personal de tránsito.

y las indicaciones del personal de tránsito. Reducir la velocidad en áreas cercanas a la obra, donde pueden registrarse desvíos o modificaciones en la circulación.

Estas medidas buscan minimizar los inconvenientes derivados de la intervención, garantizando tanto la seguridad de quienes transitan por la zona como la correcta ejecución de los trabajos.

Avance de las obras

La ejecución de estas tareas responde a una acción coordinada entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Capital, lo que refleja un esquema de trabajo conjunto orientado a mejorar la infraestructura vial urbana. La repavimentación de calles constituye una intervención clave para mantener la transitabilidad y prolongar la vida útil de las calzadas.

En este caso, la intervención sobre calle Prado Oeste se focaliza en un tramo delimitado, lo que permite concentrar recursos y acelerar los tiempos de ejecución. El corte total, aunque implica una restricción significativa en la circulación, resulta necesario para garantizar la calidad de la obra y la seguridad durante su desarrollo.

Impacto en la circulación urbana

El corte dispuesto entre Mariano Moreno y Virgen del Valle genera una modificación temporal en el esquema de circulación de la zona. Al tratarse de una interrupción total, el tránsito deberá redistribuirse por calles alternativas, lo que puede derivar en un aumento del flujo vehicular en arterias cercanas.

En este contexto, la planificación previa por parte de los conductores se vuelve fundamental para evitar demoras y facilitar el tránsito en el resto de la red vial. La colaboración de los usuarios es un elemento clave para que las tareas puedan desarrollarse sin contratiempos y dentro del horario previsto.