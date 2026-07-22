Jueves en el Poncho: premian a los mejores artesanos y llega Candu Domínguez a El Patio

La séptima jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tendrá este jueves 23 de julio uno de los momentos más esperados de la edición 2026: la ceremonia en la que se conocerán los premios a los mejores artesanos de la fiesta y se anunciará quién es el artesano o artesana responsable de la elaboración del mejor poncho de este año.

El reconocimiento al mejor poncho representa el máximo galardón de la fiesta, en una jornada que también permitirá destacar la trayectoria de artesanos y artesanas y el trabajo desarrollado en los distintos rubros de la producción artesanal.

El acto de premiación se realizará desde las 11 de la mañana en el escenario del Pabellón de Turismo. Allí se concentrará uno de los momentos centrales de la jornada, con el reconocimiento a quienes participan de la propuesta artesanal y contribuyen con su trabajo a la identidad de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Luego de la ceremonia, desde las 14, volverán a abrir sus puertas todos los pabellones y sectores de exposición. El predio volverá a recibir a los miles de visitantes que se acercan para recorrer la muestra y conocer las propuestas que convierten a Catamarca en el epicentro de la tradición artesanal del país durante el mes de julio.

Música urbana y cumbia romántica en El Patio

La programación musical de este jueves propone una combinación de estilos y expresiones artísticas. En El Patio, desde las 15, la jornada comenzará con propuestas vinculadas al folklore, las danzas y las delegaciones, para luego avanzar hacia los ritmos urbanos.

El escenario tendrá como uno de sus momentos destacados el debut de Candu Domínguez y G Sony, mientras que el cierre de la tarde estará a cargo de 18 Kilates, con toda su propuesta de cumbia romántica.

La grilla completa de El Patio incluye:

Ballet Folklórico Santa Marta.

La Mambo.

Academia de Danzas Folklóricas El Malambo.

Delegación Departamental Ambato.

Peyton.

Candu Domínguez y G Sony.

La Calera.

MBM Dance.

Alejandra Sánchez.

18 Kilates.

La propuesta refleja la diversidad de la jornada, con una programación que comienza con la presencia de expresiones folklóricas y de danza y avanza hacia los ritmos urbanos y la cumbia.

El Mercado Cultural suma danza y una sesión urbana

Desde las 16, el Mercado Cultural ofrecerá otra de las programaciones destacadas de este jueves. La propuesta incluirá academias de danzas folklóricas y malambo, artistas y agrupaciones, además de una programación especialmente vinculada con la escena urbana.

El escenario contará con la participación de:

Academia de Danzas Folklóricas y Malambo La Santa Federación.

Daniel Ernesto Polti.

Mariano Romero.

Mariano Acosta.

Academia de Danzas Folklóricas Renacer.

Borrando Fronteras.

Valentín Asesor.

Takiri Ballet.

DJ Set.

Sesión Urbana: Divergentes Crew, Nachowav, Catamarca Trap, Lucaz Rage y Nahu.

Sol Margueliche.

Reggae Activo.

La jornada combinará distintas expresiones y estilos, con la presencia de academias, artistas, propuestas de danza y una sesión urbana que reunirá a Divergentes Crew, Nachowav, Catamarca Trap, Lucaz Rage y Nahu.

El Pabellón de Turismo gastronomía y presentaciones institucionales

El Pabellón de Turismo también tendrá una agenda amplia desde las 15. La programación incluirá música, danza, presentaciones institucionales, propuestas culturales y espacios dedicados a la gastronomía.

La grilla contempla:

La Troba.

Silvio Adrián Arias.

Ministerio de Coordinación Regional - Presentación institucional.

Ballet Mushuq Yatray.

UTHGRA - Postres de la tierra calchaquí.

Esquiú: mirando el alba.

Delegación Cultural Huillapima - Sembrando tradiciones.

Valle Viejo - Sabores en la Cumbre del Portezuelo.

Paula Paola.

Santa María - Presentación gastronómica.

Tito Giam.

Tinogasta - Viaje sensorial.

Franco Zárate.

El espacio reunirá presentaciones artísticas, institucionales y gastronómicas, con propuestas que permitirán recorrer diferentes expresiones vinculadas con la identidad cultural y territorial de Catamarca.

El cine y la animación: la agenda

La programación del jueves 23 se completa con las propuestas del Poncho Audiovisual. Entre las 15 y las 18, el espacio Ponchito Audiovisual ofrecerá una muestra del Festival de Animación PLUM!, proveniente de Tafí del Valle, Tucumán.

Más tarde, de 19 a 22, será el turno de El Cine es Memoria, con los estrenos provinciales de los documentales "1982" y "Diciembre", de Lucas Gallo. La propuesta incluirá además una charla con el director.

De esta manera, la séptima jornada suma a la artesanía, la música, la danza y la gastronomía una agenda audiovisual que incorpora animación, cine y espacios de conversación.