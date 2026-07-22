Catamarca Retumba: el patrimonio ancestral del canto con caja resonó en el Poncho

En el marco de una tarde invernal, con el sol acompañando de manera constante el recorrido previsto por la caminería central del Predio Ferial, cerca de 40 copleras y copleros provenientes de distintos puntos del territorio de Catamarca hicieron resonar con fuerza las cajas, las coplas y las vidalas. Este acontecimiento tuvo lugar durante el desarrollo de la segunda edición de Catamarca Retumba, una propuesta cultural que volvió a reunir al público presente en torno a una de las manifestaciones más profundas, representativas y ancestrales de la identidad provincial.

El despliegue de la actividad dio inicio formal con una nutrida ronda de coplas desarrollada en la explanada del Predio Ferial. En aquel espacio inicial, las primeras voces marcaron el punto de partida de una caminata destinada a transformar los distintos pabellones de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en un genuino e imponente escenario itinerante. El grupo de hacedores culturales avanzó a paso firme por la caminería central recitando coplas y haciendo sonar ininterrumpidamente las cajas, logrando que tanto visitantes como turistas interrumpieran su andar para acompañar el trayecto con cálidos aplausos y sumarse de manera activa al desfile de copleros.

A medida que la columna progresaba, las potentes voces y el retumbar característico de los instrumentos atravesaron de punta a punta los pabellones de artesanías. La presencia del canto ancestral funcionó como una invitación directa para que los visitantes y los propios expositores hicieran una pausa en sus actividades habituales, deteniéndose a contemplar el paso de la comitiva y acompañando la marcha con expresivos aplausos.

El Pabellón de Turismo: Emoción, vidalas y la figura de Cruz Farfán

La caminata prosiguió su trayecto estipulado hasta alcanzar el ingreso del Pabellón de Turismo. En esta localización específica, una nueva ronda de copleras y copleros volvió a congregar masivamente al público en torno al canto. Las interpretaciones incluyeron vidalas y coplas temáticamente dedicadas a la Pachamama, a la vida y a las tradiciones populares.

Fue precisamente en esta etapa donde las voces comenzaron a girar armónicamente junto a la rueda de copleros, generando uno de los momentos de mayor emotividad e intensidad de toda la jornada. Dentro del colectivo de participantes se destacó la presencia de la reconocida coplera Cruz Farfán, artista nacida en Antofagasta de la Sierra y actual residente en la localidad de Fiambalá. Farfán subió al escenario del Pabellón de Turismo e interpretó una vidala cuya ejecución despertó de inmediato el entusiasmo generalizado de la concurrencia. El público presente reaccionó acompañando con efusivos aplausos y solicitando expresamente que las coplas continuaran sonando en el recinto.

Culminación en el Mercado Cultural y transmisión generacional

El tramo final de la caminata tuvo su epílogo en las instalaciones del Mercado Cultural. En dicho espacio se configuró una nueva ronda abierta que volvió a enlazar a copleras y copleros directamente con el público asistente. Con esta intervención se dio por concluido un recorrido integral que logró trasladar exitosamente el canto con caja a múltiples sectores del Predio Ferial, brindando a los presentes la oportunidad de vivenciar de cerca una tradición profunda que continúa transmitiéndose de generación en generación.

Ficha técnica y alcance territorial del evento

La realización de este encuentro requirió una articulación organizativa e institucional que garantizó la representatividad de diversos rincones de la geografía provincial en la segunda edición de Catamarca Retumba:

Entidad organizadora: Colectivo Comadres de Eulalia.

Acompañamiento institucional: Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Marco cultural: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Convocatoria: Cerca de 40 copleras y copleros.

Localidades y regiones representadas:

Antofagasta de la Sierra

Fiambalá

Andalgalá

Pomán

Santa María

Valle Central

Otras localidades de la provincia de Catamarca.

Valor patrimonial: Reafirmación del canto con caja como patrimonio cultural vivo y expresión que continúa convocando a nuevas generaciones.