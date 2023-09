La 37º Fiesta Nacional del Teatro, con casi 50 funciones para disfrutar

Del 13 al 20 de septiembre se llevará a cabo la edición 2023 del mayor encuentro del teatro independiente de Argentina en las provincias de La Rioja y Catamarca. La 37ª Fiesta Nacional del Teatro es organizada por el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación, en cogestión con el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de Catamarca. A lo largo de ocho días, las 32 obras seleccionadas en sus respectivas fiestas provinciales se darán cita en las capitales de ambas provincias para celebrar el teatro independiente argentino. A Catamarca llegarán puntualmente 24 elencos y se ofrecerán mas de 50 funciones.

Del encuentro, que se realiza en el contexto de la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, se podrá disfrutar de la heterogeneidad de propuestas en cuanto a poéticas y expresiones. Drama, comedia, teatro documental, murga teatro, teatro de objetos, circo, danza butoh, biodrama, impro, convivirán desde diversas perspectivas con rasgos identitarios de cada provincia que participa.

Por otro lado, además de la programación oficial, habrá obras invitadas de las seis regiones de la Argentina y actividades especiales, entre ellas: la charla por la ampliación de los fondos específicos, la muestra de libros teatrales más grande y antigua del país, espacios de desmontaje, talleres de improvisación y texto sobre el método de Alberto Ure a cargo de Cristina Banegas, presentaciones de libros de la Editorial INTeatro, homenajes a Analía Fuenzalida y Blanca Gaete, clase magistral de Patricia Suárez, el taller de movimiento expresivo con máscara ciega coordinado por Gonzalo Villanueva Irañeta, actividades a cargo de la ANDIS y del Observatorio de Género del INT, y la mesa redonda por los 25 años de la Ley Nacional del Teatro, entre otras propuestas.

En total serán ocho días de actividades distribuidos en dos provincias, con más de 70 funciones a realizarse en 13 salas y espacios no convencionales. Participarán más de 300 artistas y más de 200 trabajadores para llevar a cabo las obras y las actividades programadas, que se darán cita en salas independientes y del Estado.

En Catamarca estas salas serán el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario Villa Dolores (Fábrica de Utopías “Icho Valderrama”), La Osera Casa Cultural, el Cine Teatro Catamarca, el Complejo Cultural Urbano Girardi, el Teatro del Sur, el Teatro Calchaqui, la Casa de la Cultura y el SUM Cachalahueca.

Programación de las obras en selección e invitadas

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

El bosque de los deseos cumplidos en Kamishibai, del Grupo Los Tortognomos – Catamarca.

Funciones: Miércoles 13, a las 15 y 17 hs – Sala Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 40.

El Hada mágica del bosque decide cumplirle un deseo, a cada uno de los habitantes, para que todos sean felices. El árbol más viejo, llamado "Don Primer Sombra", le pide al Hada que quiere dejar de ser un árbol y convertirse en un Duende... Sera feliz el árbol Don Primer Sombra con su deseo cumplido...?

Para toda la familia - 40 minutos.

Inciso Calva, de Presuntxs Teatro - San Luis.

Funciones: Miércoles 13 a las 17 y 21 hs – Teatro del Sur, Florida 680.

Quedan cabos sueltos sobre la cotidianeidad del matrimonio de Isabel y Donald Smith, puntas a desarrollar por separado. Desentrañar la realidad resulta confuso toda vez que al acercarse una conclusión se derrumba el sistema de argumentación aniquilando la escena. Pedir ayuda resulta fundamental pero el peligro se encuentra en fracasar amarga y colectivamente en este mundo caótico.

Personas adultas – 75 minutos

Un punto azul pálido en la oscuridad. Una distopía cercana, de Elenco concertado - Córdoba

Funciones: Miércoles 13, a las 17 y a las 23 hs – Cine Teatro Catamarca, San Martín 555.

En un futuro cercano, Ameia y Bety forman una familia junto a su hija Alex. El mundo exterior está arrasado por un cambio climático, por lo tanto viven encerradas. Amelia tuvo un pasado glorioso, fue la primera mujer en ir a la luna, es conocida en las redes sociales. Bety, tiene el cuerpo intervenido con muchos implantes tecnológicos y siempre obtiene lo que quiere. Alex, la hija, quiere salir del encierro y lucha con sus madres por un pasado dudoso. Afuera viven los sintecho, marginados que sobreviven en la calamidad climática. “Un punto azul pálido en la oscuridad” es una comedia distópica, una telenovela de ciencia ficción que reflexiona sobre el género, los cuerpos, la tecnología y el ambiente en un futuro devastado.

Comedia Distópica. Adolescentes y Adultos. 80 minutos

Gran apertura de la Fiesta Nacional del Teatro

Miercoles 13 a las 19.30 hs. - Plaza 25 de Mayo

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE

Clowndestinos, Espectáculo Concertado - Misiones

Funciones: Jueves 14 a las 17 y 19 hs – Teatro del Sur, Florida 680

La obra Clowndestinos es un espectáculo concertado en donde 3 compañías se unen para darle vida a una trilogía. La obra "Clowndestinos A.C" es la primera de estas 3, se realiza en código clown y se utilizan recursos del Circo - Teatro - Comicidad - Teatro de sombras y Títeres. El género propuesto es comedia en código clown. Estéticamente narra la historia de dos trabajadores que deciden llenar de colores sus vidas y encuentran alternativas para salir en busca de nuevas experiencias y de la felicidad.

En esa búsqueda predomina el mensaje del cuidado del planeta, el reciclaje y la posibilidad de la reutilización de la "basura".

Comedia. Adolescentes y adultos. 55 minutos

La Perrera, de Rosa Mosqueta Teatro - Chubut

Funciones: Jueves 14 a las 15 y a las 17 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50

Baru y Pelusa, dos juglares que viajan de pueblo en pueblo recolectando fabulas para contar nos invitan a ver “La Perrera”, la historia de un poeta que se convirtió en perro. Entre canciones y personajes grotescos, nos sumergiremos en un mundo de jaulas rutinarias, disparates y papelitos de colores. Una obra apta para todo público que nos invita a perseguir nuestros sueños.

Tragicomedia. Toda la familia. 45 minutos

La dueña del Santo, de la Comunidad KTK al Cubo - San Juan

Funciones: Jueves 14 a las 18 hs, en La Osera Casa Cultural, Ambato 890, Choya.

Magda, la niña santa del pueblo, está de cumpleaños. El territorio seco que ella habita es el refugio de la familia Brosty, y del deseo que late en sus cuerpos. La niña mágica, el circo que han montado a su alrededor y la sed de agua, será -la excusa- que los llevará a 'sintonizar con la corriente de los deseos'.

Comedia Dramática. Personas adultas. 60 minutos

La vida sin ficción, CABA

Función: Jueves 14 a las 22 hs – Cine Teatro Catamarca, San Martín 555

Novela sin final porque su autor muere repentinamente. Lucas, su hijo, encuentra el borrador y consigue publicarlo. El libro se vuelve un récord de ventas. Esta obra de nueve personajes para tres actores presenta historias entrecruzadas: un grupo de amigos trata de filmar un documental sobre sus impresiones del libro, una actriz que está filmando una película basada en la novela se reencuentra con su hermano y Lucas intenta terminar su nueva obra de teatro en una cabaña frente al mar. Fantasmas, imitaciones de Sandro, juegos en red y las ficciones como la única verdad posible frente a la muerte.

Drama. Personas adultas. 90 minutos



VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

Territorio coraje – Santa Fe

Funciones: Viernes 15, a las 21 y 23.15 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50

Una obra de teatro unipersonal que relata el compromiso de las mujeres en el proceso de independencia partiendo desde la vida de Juana Azurduy. Veremos a una Juana de todos los tiempos que se nos acerca para contarnos que nació junto a muchas otras y que todas ellas construyeron el territorio añorado, el territorio coraje.

Comedia Dramática. Personas adultas. 75 minutos



SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

Guerra contra el olvido, Grupo Kajay – Formosa

Funciones: Sábado 16, a las 19 y 21 hs. – Teatro del Sur, Florida 680

La memoria es la lucha eterna contra el olvido. Se reconstruye a través de las voces que resuenan para contar su historia. Las mujeres también estuvieron en Malvinas. Siempre a la par de los hombres, nunca atrás. Guerra contra el olvido refiere a la lucha de mujeres para lograr el reconocimiento merecido, las invisibilizadas de siempre, las que callaron durante tanto tiempo. La “guerra es cosa de hombres”, dicen.

Drama. Personas adultas. 55 minutos



Lápices un musical con memoria – La Pampa

Funciones: Sábado 16 a las 17 y 22.30 hs – Cine Teatro Catamarca, San Martín 555.

La Plata, 1976. Mientras la Argentina es azotada por una fuerte crisis económica y política, un grupo de estudiantes secundarios se embarcan en la tarea de luchar por una sociedad más justa. En medio de protestas, actos relámpagos, reuniones de la UES, ollas populares y peñas, Pablo conoce a Claudia. Una historia de amor, sueños y rock en épocas de represión, secuestros y terror. Una dictadura que intentará aniquilar el espíritu de una generación militante que se aferrará a sus ideales con uñas y dientes. Basada en una historia real, “Lápices” alza la voz de aquellas y aquellos jóvenes que jamás serán silenciadas para gritar Nunca Más.

Teatro musical. Mayores de 13 años. 100 minutos



Manuelita, de La Emperifollada – CABA

Funciones: Sábado 16, a las 21 y 23 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50-

Es la historia de un adolescente que lucha con sus propios pensamientos e ideas, desarmando esquemas ajenos y escupiendo intenciones intrusas. Es un relato humano sobre la amistad, el amor y "masculinidad". El espectador contemplará los sueños del chico que se descubre homosexual, la humedad de los vestuarios de la escuela, la cancha de fútbol y los recuerdos de la infancia de un pibe, que debe esconder su diferencia, pero también se encontrará con toda la fiesta de la juventud y su ternura.

Drama Cómico. Personas adultas. 45 minutos.



DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

Fuera de este mundo, de Compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras - Mendoza

Funciones: Domingo 17, a las 17 y 19 hs – Cine Teatro Catamarca, San Martín 555.

La pasividad y escepticismo dominan el espíritu de Marconi, su indiferencia frente a las órdenes de la naturaleza irán construyendo en su destino un paisaje degradado, en el cual ni las amistades, ni el amor, ni la muerte serán de suficiente importancia ya que su angustia existencial todo lo abarca.

Drama. Personas adultas. 52 minutos



La Compañía Americana de Danza en gira a China, de La Vida es una barca - Jujuy

Funciones: Domingo 17, a las 17 y 19 hs – Teatro del Sur, Florida 680-

La Compañía americana de danza en gira a China es una obra teatral que aborda el encuentro de dos seres exiliados en Argentina. Tito Cantarelli es un quequense que ha migrado con sus padres al sur argentino con la necesidad de encontrar un lugar más amigable para que Tito no se sienta discriminado por su discapacidad. Fermín es un maimareño que migra solo a Rio Grande con la expectativa de hacer su propio camino lejos de los padres que le han reservado un espacio como finquero. El sur, el viento, el frío y la soledad no pueden favorecer el encuentro entre los dos, salvo que a ambos les gusta bailar. El encuentro de Tito y Fermín es una comedia, donde dos segregados se tratan y se enfrentan reproduciendo los mismos mecanismos que los segregaron. Lo superador es la danza. La Danza, se vale de los conflictos entre los personajes para crear algo nuevo, una forma de bailar que sensibiliza, cuestiona y alegra su propia relación. Es en la danza donde finalmente los dos se encuentran. La compañía es un espectáculo de humor, de danza, teatro, y encuentro.

Comedia. Personas adultas. 50 minutos



Nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez, del Grupo Las Cremonas Cuenco Teatro - Salta

Funciones: Domingo 17, a las 21 y 23 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50.

La gente común no comprende lo complejo de estar quemado, piensan que es una muerte horrible. Lo horrible es seguir estando vivo. Con un ritmo vertiginoso y una pizca de humor negro, dos mujeres construyen y se relacionan en un mundo basado en la crueldad. No la simple maldad. Va más allá de eso. Quemadas por el amor y el ardor, ponen en evidencia las formas más crueles de relacionarse y sobrevivir, por no hacer aquello que les está destinado a hacer: morir.

Comedia. Personas adultas. 60 minutos.



LUNES 18 DE SEPTIEMBRE

Cruificción, de Elenco Concertado - La Rioja

Funciones: Lunes 18 a las 19 y 21 hs – Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores, calle Joaquín de Acuña 995, Valle Viejo

Piedacita pide a los santos y presentes un rezo por sus antiguos dolores. Un desfiladero de almas rezará a las paredes, admirarán sus imágenes benditas, construirán altares y estatuas sagradas invocando a Dios en busca del perdón. ¿Dios? ¿Dónde está Dios?

Tragicomedia. Toda la familia. 40 minutos



24 toneladas – Obra invitada – Buenos Aires

Funciones: lunes 18 a las 15 y a las 17 hs – Cine Teatro Catamarca, San Martín 555

4 Toneladas es un espectáculo pensado y creado para las infancias, que de manera poética cruza el lenguaje del circo y el teatro, para contarle a los niños y a las niñas que alguna vez, en este país, los libros fueron prohibidos, y quemados. Y también contarles que es de la mano de ellos y ellas, que los libros vuelven a salvarse, una y otra vez.

Infancias. Todo público.



Cuando el viento ruge, Tándem Teatro - CABA

Funciones: lunes 18 a las 15 y 17 hs – Teatro del Sur, Florida 680

Una leyenda patagónica en la que se narra el misterioso origen del sonido del viento, en los días de tormenta. Hormiga Blanca es la joven hija del Cacique. Es pretendida por Koná, un valiente guerrero, pero también por el malvado brujo Cuervo Negro, quien prepara peligrosos desafíos, que Koná enfrentará con la ayuda secreta de Hormiga Blanca. Telones, tramoyas y grandes marionetas despliegan esta divertida aventura en la que las tradiciones dialogan con los nuevos paradigmas, tan urgentes como necesarios.

Títeres. Toda la familia. 50 minutos



Jardín florido (lo que subyace), de Grupo Modelo Rojo Teatro - Tucumán

Funciones: Lunes 18 a las 17 y 19 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50.

Obra teatral que aborda la construcción discursiva de la realidad y subjetividad en los años 70, trazando conexiones con nuestro presente. Su dramaturgia se elaboró con extractos de un manual de jardinería y un artículo sobre prótesis ortopédicas, publicidades, letras de canciones, recetas de cocina y leyendas urbanas de esa década. Un conjunto de textos que no tienen origen dramático, pero habilitan un "atajo poético" para describir el horror.

Drama. Toda la familia. 55 minutos



MARTES 19 DE SEPTIEMBRE

El amor ha muerto, de Proyecto Rubik - Tierra del Fuego

Funciones: Martes 19, a las 17 y 19 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50

Hay muchas preguntas que a lo largo de la vida nos hacemos de manera de descubrir una respuesta mágica. De descubrir esa respuesta para que nos dé… ¿Paz? ¡No lo sé! Solamente nos preguntamos. Clásicos como: ¿Qué sucede luego de la muerte? ¿Qué es la felicidad? Y así… Tantas preguntas como habitantes en el mundo. En esta ocasión nos preguntamos con el cuerpo acerca del Amor. Que está claro que todos sabemos lo que es. Pero… ¿Estás seguro? ¿Sabemos lo que es? A ver… Pregúntatelo rápido. Te doy 7 segundos para pensar y responder. ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué es el amor? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Tiempo! Déjame adivinar. Te detuviste los 7 segundos a pensar, Miraste lejos arriba a la izquierda yyyyy... Claro que sí! Diste una respuesta casi tan abstracta como la palabra. “Yyy el amor es todo” Pero si para todos está claro qué es el amor ¿Porque es tan complicado? ¿Cada uno tiene una definición de lo que es amor o estamos todos bajo una ley universal de lo que significa? Nos hicimos todas esas preguntas y las investigamos con profundidad. Hasta lugares que me parece no queríamos llegar. Para nosotros el amor es una mierda. Si, leíste bien. El amor es una MIERDA. Si bien tiene muchas cosas que nosotros creemos que son lindas, detrás de ella contienen una oscuridad, que pocos animan a introducirse / investigarlo.

Drama. Personas adultas. 45 minutos



Estación Curupí, de Colectiva Teatral Saltimbanqui - Entre Ríos

Funciones: Martes 19, a las 21 y 23 hs – Teatro del Sur, Florida 680

Una humilde radio vecinal nos conduce por viejos rieles: las costumbres y prácticas de aquellos tiempos en que el tren tronaba y daba vida a muchas comunidades. El cierre del ferrocarril deriva en ahogo económico, aislamiento y la angustia de muchas de estas sociedades. Es la historia de un lugar que se asemeja a la de muchos. Estación Curupí nos propone una creación colectiva que a partir de un hecho particular, nos permite reflexionar y revalorizar los pesares y complicaciones que debieron afrontar numerosas localidades de Entre Ríos y el país. En este caso, un grupo de valientes mujeres decide dar un cambio rotundo a la realidad agobiante en la cual está sumergido su pueblo.

Drama. A partir de 12 años. 45 minutos



Los fines, de elenco concertado - Santa Cruz

Funciones: Martes 19, a las 21 y 23 horas - Cine Teatro Catamarca, San Martín 555.

La noche de año nuevo puede terminar en cualquier cosa, ya se sabe. Siempre igual. Se acumulan las tensiones, se afilan los comentarios, se desnudan verdades o secretos... en fin. Siempre igual o casi igual.

Personas adultas



MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE

Como el caracol, de Compañía Analógica - Buenos Aires

Funciones: Miércoles 20 a las 15 y 17 hs – Teatro del Sur, Florida 680

Existe desde hace cientos de años una memoria que viaja de plaza en plaza, de pueblo en pueblo. "Como el caracol" nos comparte un día en la vida de un payaso con la casa a cuestas.

Pata toda la familia. 45 minutos



La siesta del carnero - Mendoza

Funciones: Miércoles 20, 17 y 19 hs – Cine Teatro Catamarca, San Martín 555

La siesta del carnero es una obra de danza contemporánea que conjuga diversos lenguajes estéticos. Su composición apela a una mirada cinematográfica de la escena y una perspectiva fotográfica. Propone una experiencia liminal en transformación constante y un ecosistema de fantasía que atraviesa lo animal, lo monstruoso y lo humano. Lo simbólico, lo femenino y el misterio desarrollan esta ceremonia arcana cuya belleza invita a un espacio y tiempo sublime de extrañeza. De carácter surreal, esta obra es una poesía que habita la tensión entre la oscuridad y la luz, entre lo bello y lo ominoso

Surrealismo-misterio-simbolismo. Personas adultas. 55 minutos



La trayectoria de las moscas, de Carla y Massi - Buenos Aires

Función: Miércoles 20 a las 17 hs – Teatro Urbano Girardi, Av. Ocampo 50

Absurdo en un acto que aborda las particulares reflexiones existenciales de dos mujeres atravesadas por los recuerdos, la soledad, las mentiras hechas verdad y la incertidumbre de la nada misma.

Absurdo. Personas adultas. 60 minutos.

Entradas. Las entradas generales tienen un valor de 200 pesos y se podrán comprar, todos los días de la fiesta, en la Casa de la Cultura de Catamarca, San Martín 533, de 11 a 13.30 hs. Los remanentes de entradas se pondrán a la venta en las respectivas salas, 40 minutos antes de cada función.

La programación completa se puede consultar en inteatro.ar/fiesta/