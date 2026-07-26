Seis de cada diez turistas eligieron Catamarca por la Fiesta del Poncho

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a consolidarse como el principal motor turístico del invierno argentino. Los resultados registrados durante los diez días de realización del evento reflejan el fuerte impacto que la celebración genera sobre la actividad turística y económica de toda la provincia.

De acuerdo con el relevamiento realizado oficialmente por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte durante el desarrollo del Poncho 2026, seis de cada diez turistas que visitaron Catamarca lo hicieron motivados por la Fiesta del Poncho. El dato confirma el poder de convocatoria de uno de los eventos centrales del calendario provincial y muestra su capacidad para posicionar a Catamarca como uno de los destinos turísticos más importantes de la temporada invernal.

La fiesta no solo concentra la llegada de visitantes en torno a las actividades que se desarrollan durante sus diez días, sino que también funciona como una puerta de entrada para que quienes arriban a la provincia conozcan otros destinos, recorran sus paisajes y accedan a distintas propuestas vinculadas con la gastronomía, la naturaleza y la cultura catamarqueña.

Diez días de movimiento turístico en toda la provincia

El evento se desarrolló entre el 17 y el 26 de julio, período durante el cual la ocupación hotelera alcanzó el 85% en San Fernando del Valle de Catamarca.

El promedio provincial, en tanto, se ubicó en el 68%, con un movimiento sostenido en los distintos destinos turísticos del interior de Catamarca. Los principales indicadores registrados fueron:

Período relevado: del 17 al 26 de julio.

del 17 al 26 de julio. Ocupación hotelera en San Fernando del Valle de Catamarca: 85%.

85%. Ocupación hotelera promedio provincial: 68%.

68%. Estadía promedio: 4,1 noches.

4,1 noches. Turistas motivados por la Fiesta del Poncho: 6 de cada 10.

6 de cada 10. Impacto económico en la ciudad Capital: $2.503 millones.

$2.503 millones. Impacto económico en el conjunto de la provincia: $7.588 millones.

Los números muestran que el movimiento generado por la Fiesta del Poncho se extendió más allá de la ciudad Capital. El promedio provincial de ocupación hotelera y la actividad sostenida en los distintos destinos del interior reflejan una circulación de visitantes que alcanzó a diferentes puntos de Catamarca.

¿Y la estadía promedio?

La permanencia de los visitantes también representó uno de los indicadores destacados del relevamiento. La estadía promedio fue de 4,1 noches, una cifra que evidencia que quienes llegan a la provincia no se limitan necesariamente a participar de las actividades de la fiesta.

El tiempo de permanencia permite observar que los visitantes aprovechan su llegada a Catamarca para recorrer otros destinos y conocer la oferta turística de la provincia. La experiencia vinculada con el Poncho se extiende así hacia otras propuestas que forman parte de la identidad provincial.

Durante esas jornadas, los turistas pudieron disfrutar de la gastronomía, la naturaleza y la cultura catamarqueña, además de participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La duración promedio de la estadía también contribuye a ampliar el impacto económico de la actividad turística, ya que cada noche adicional de permanencia implica la continuidad del consumo en distintos rubros vinculados con el turismo.

$7.588 millones de impacto económico

El movimiento de visitantes se tradujo en un importante impacto económico. La actividad turística generada durante el período del evento alcanzó un estimado de $2.503 millones en la ciudad Capital y $7.588 millones en el conjunto de la provincia.

Los recursos alcanzaron a distintos sectores vinculados con la llegada, permanencia y circulación de los visitantes. Entre las actividades alcanzadas se encuentran:

Hoteles.

Alojamientos.

Gastronomía.

Transporte.

Comercios.

Excursiones.

Prestadores turísticos de distintos puntos de Catamarca.

De esta manera, el impacto de la Fiesta del Poncho se extendió a una amplia cadena de actividades. El evento generó un movimiento que alcanzó tanto a los servicios directamente relacionados con el alojamiento como a otros sectores que forman parte de la experiencia turística.

El impacto económico estimado para la Capital y para el conjunto de la provincia muestra la dimensión del movimiento generado durante los diez días del evento.

Desarrollo turístico y cultural

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, destacó el alcance de los resultados y vinculó el desempeño de la fiesta con su rol dentro de las políticas de desarrollo de la provincia. "Estos números confirman el rol estratégico que tiene la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como política pública de desarrollo turístico y cultural, y como principal atractivo turístico del invierno en la provincia", destacó.

La funcionaria también señaló que el evento moviliza la economía, fortalece la actividad turística, genera empleo y promueve a Catamarca ante miles de visitantes que eligen la experiencia del Poncho.

La valoración se apoya en los resultados del relevamiento oficial: seis de cada diez turistas llegaron motivados por la fiesta, la ocupación hotelera alcanzó el 85% en la Capital y el promedio provincial llegó al 68%.