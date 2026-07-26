Casa de la Puna cerró las vacaciones de invierno con cultura, música y danza

Durante las vacaciones de invierno, Casa de la Puna completó una propuesta cultural marcada por la música, las danzas, las tradiciones, la gastronomía regional y las artesanías, con una programación pensada tanto para turistas como para residentes.

La Feria Manos Catamarqueñas y las actividades desarrolladas cada viernes y sábado en la plaza "Quique Sánchez Vera" consolidaron a este espacio como uno de los principales atractivos turísticos de la Capital. Cada fin de semana, el lugar se transformó en un punto de encuentro donde distintas expresiones de la identidad cultural convivieron en un ambiente pensado para toda la familia.

La propuesta permitió que quienes visitaron la ciudad durante el receso invernal encontraran una agenda que combinó entretenimiento, producción artesanal, sabores regionales y espectáculos artísticos. Al mismo tiempo, los residentes pudieron disfrutar de una programación que puso en valor el talento local y la diversidad cultural del Norte Argentino.

En ese marco, la propuesta se estructuró alrededor de diferentes expresiones:

Música en vivo.

Danzas folklóricas.

Talleres abiertos.

Artesanías y emprendimientos.

Gastronomía regional.

Espectáculos gratuitos.

Participación de artistas de Catamarca y de distintas provincias del país.

Artesanías, gastronomía y talleres abiertos

Uno de los ejes centrales fue la Feria Manos Catamarqueñas, que reunió a emprendedores y artesanos que exhibieron y comercializaron sus creaciones. El espacio permitió acercar al público a diferentes producciones y expresiones del trabajo artesanal, al tiempo que ofreció una oportunidad para que los emprendedores pudieran mostrar sus productos a quienes recorrieron la Casa de la Puna durante la temporada invernal.

A la propuesta se sumaron los food trucks, que ofrecieron una variada alternativa gastronómica para acompañar las jornadas. La combinación de artesanías, comida y actividades culturales generó un circuito que invitó a permanecer en el lugar y disfrutar de una experiencia integral.

También se desarrollaron talleres abiertos para aprender danzas folklóricas, una iniciativa que permitió al público participar activamente de la propuesta cultural. La música y el baile dejaron de ser únicamente una actividad para observar y se transformaron también en una posibilidad de aprendizaje y participación.

La programación artística se completó con espectáculos gratuitos protagonizados por solistas, grupos y academias de Catamarca y de distintas provincias del país.

Artistas de distintas regiones

Durante el último fin de semana de actividades, el escenario de la plaza "Quique Sánchez Vera" recibió a una amplia variedad de artistas y agrupaciones. La cartelera incluyó a Emilce Quinteros y Julián Vera, quien se destacó con su potente voz. También participaron el grupo Sapukay, de Guayamba, y Ewaya Folk, en una programación que reflejó la diversidad de estilos y propuestas presentes en la escena regional.

La artista riojana Brenda Hernández también formó parte de la jornada, al igual que el Ballet Folklórico Santa Marta, que deslumbró al público con sus cuidadas coreografías dirigidas por Rita Toranzo.

Uno de los momentos destacados fue el impactante cuadro de malambo, que despertó una cálida ovación entre los espectadores. La fuerza de la presentación se sumó a una jornada en la que las expresiones tradicionales ocuparon un lugar central.

La programación también contó con la participación de Leandro Moreira, quien cautivó al público con su violín, y del grupo cordobés Gualicho, completando una cartelera que puso de manifiesto la diversidad y el talento de los artistas regionales. La conducción de cada jornada estuvo a cargo de Franco Ocaranza, quien acompañó con calidez el desarrollo de los espectáculos y contribuyó al ritmo de las actividades.

Achalay y una propuesta de arte y tradición

En paralelo a la programación desarrollada en la plaza, el emprendimiento Achalay, responsable de la propuesta cultural y gastronómica en el interior de la Casa de la Puna, ofreció una agenda artística junto a los sabores tradicionales que distinguen a la cocina catamarqueña.

La combinación entre música, cultura y gastronomía despertó el interés de quienes eligieron la Capital como destino durante las vacaciones de invierno. La propuesta permitió que los visitantes no solo accedieran a una programación artística, sino que también pudieran acercarse a sabores vinculados con la identidad catamarqueña.

La cartelera de Achalay reunió además a reconocidos artistas invitados. Entre ellos estuvieron el jujeño Manu Estrada y el tucumano Fernando Rossini, quienes aportaron una impronta regional a una programación que puso en valor la identidad cultural del Norte Argentino.

La participación de artistas provenientes de distintas provincias amplió el alcance de la propuesta y permitió construir un espacio de intercambio cultural. La presencia de representantes de Catamarca, La Rioja, Córdoba, Jujuy y Tucumán reflejó la diversidad de expresiones que confluyeron en Casa de la Puna durante la temporada.

Un cierre cultural para la temporada invernal

La programación desarrollada durante las vacaciones de invierno convirtió a Casa de la Puna en uno de los lugares más visitados por quienes buscaban conocer la identidad local.

La Feria Manos Catamarqueñas, los espectáculos gratuitos, los talleres de danzas folklóricas, la participación de artesanos y emprendedores, la gastronomía regional y la presencia de artistas de distintas provincias conformaron una propuesta que articuló diferentes dimensiones de la cultura.

El cierre de la temporada invernal tendrá una nueva cita con la realización de la próxima feria. La actividad se llevará a cabo:

Fecha: 1° de agosto.

1° de agosto. Horario: de 14 a 19 horas.

de 14 a 19 horas. Lugar: Casa de la Puna.

La jornada tendrá como objetivo ofrecer un cierre cultural a la temporada invernal, después de una agenda que llevó la cultura catamarqueña a uno de los lugares más visitados por turistas y residentes interesados en conocer y disfrutar la identidad local.

Durante los fines de semana de vacaciones, Casa de la Puna funcionó como un escenario donde las expresiones tradicionales y contemporáneas pudieron encontrarse. La música, las danzas, las artesanías y la gastronomía regional compartieron un mismo espacio y construyeron una propuesta que acercó al público a la riqueza cultural de Catamarca y de otras provincias del país.

La próxima feria del 1° de agosto marcará así el cierre de una temporada invernal en la que la cultura ocupó un lugar central y en la que Casa de la Puna reafirmó su papel como espacio de encuentro, intercambio y difusión de las tradiciones locales.