Temporal en la cordillera: por qué continúa restringido el acceso al Balcón del Pissis

Luego del extraordinario temporal que afectó a la cordillera catamarqueña, el acceso al Balcón del Pissis y al Proyecto Tres Quebradas continúa restringido mientras avanzan los trabajos destinados a recuperar el camino. El fenómeno meteorológico dejó condiciones extremas, con temperaturas bajo cero, viento blanco y una acumulación de nieve que en algunos sectores alcanzó casi los dos metros de altura.

La recuperación de la transitabilidad se desarrolla en un escenario de enorme complejidad. El operativo se lleva adelante a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, sobre un trayecto de aproximadamente 70 kilómetros que quedó cubierto por nieve, hielo y numerosos sectores de difícil circulación.

En ese contexto, personal de la empresa Zijín-Liex trabaja con maquinaria pesada y desarrolla jornadas de gran exigencia para despejar el camino y restablecer el paso de manera segura. Desde la compañía explicaron a Multimedios Abaucán que la tarea se realiza en condiciones climáticas muy adversas y que el avance requiere tiempo debido a la extensión del tramo afectado y a la persistencia de las condiciones meteorológicas.

La restricción y la seguridad

Desde la empresa remarcaron que la decisión de restringir temporalmente la circulación no responde a un impedimento hacia la actividad turística. La medida, explicaron, tiene como objetivo prevenir riesgos y proteger la integridad física de trabajadores, prestadores turísticos y visitantes.

Mientras las máquinas avanzan desde las zonas más altas de la cordillera hacia los sectores más bajos, las condiciones del camino cambian de manera permanente. Las nuevas nevadas, la presencia de hielo y el desplazamiento constante de equipos de gran porte generan un escenario que requiere mantener el área despejada.

Permitir el ingreso de vehículos particulares o de excursiones mientras se desarrollan las tareas significaría exponer a las personas a riesgos innecesarios y, al mismo tiempo, dificultar las maniobras de los equipos que trabajan en la recuperación del corredor.

La complejidad de las tareas se incrementa por las condiciones en las que deben desempeñarse los trabajadores especializados. Temperaturas extremas, fuertes ráfagas de viento y un ambiente de alto riesgo forman parte del escenario cotidiano del operativo. Cada maniobra con maquinaria pesada requiere máxima concentración y amplios márgenes de seguridad para evitar accidentes.

Personas con amplia experiencia en operaciones de montaña recordaron, además, que las topadoras y los equipos pesados cuentan con numerosos puntos ciegos. Esta situación se agrava por el congelamiento y el empañamiento de vidrios y espejos, por lo que resulta indispensable mantener despejado el sector de trabajo.

En ese marco, respetar las indicaciones del personal constituye una medida esencial para preservar vidas.

Un camino utilizado por turistas y trabajadores

El corredor que conduce al Balcón del Pissis también es utilizado diariamente para el acceso al Proyecto Tres Quebradas, por otras compañías mineras que operan en la cordillera y por prestadores turísticos que recorren la Ruta de los Seismiles.

Por ese motivo, desde Zijín-Liex señalaron que el objetivo es recuperar completamente la transitabilidad en beneficio de todos los usuarios. La tarea no está vinculada únicamente con el acceso turístico, sino con un corredor utilizado por distintos sectores que desarrollan actividades en la cordillera.

La magnitud del temporal obligó a desplegar un operativo de apertura en una extensa zona de montaña. Desde los sectores más altos, los trabajadores avanzan con maquinaria pesada en una tarea que se desarrolla de manera progresiva y que requiere adaptarse a las condiciones que presenta cada tramo.

La empresa aclaró que los trabajos ya se encontraban en plena ejecución cuando algunos prestadores turísticos expresaron públicamente su malestar por la demora en la habilitación del recorrido y señalaron incluso que analizaban realizar manifestaciones. También plantearon inquietudes relacionadas con una nota presentada con anterioridad para solicitar la apertura del camino.

Sin embargo, desde Zijín-Liex remarcaron que el operativo ya estaba en marcha y que el tiempo necesario para completar las tareas responde a la enorme extensión afectada y a las condiciones meteorológicas que todavía persisten.

Acompañamiento del Municipio de Fiambalá

El Municipio de Fiambalá acompaña las gestiones y los trabajos destinados a recuperar este importante corredor turístico. La administración municipal colabora para que el acceso pueda normalizarse en el menor tiempo posible, aunque siempre priorizando la seguridad por encima de cualquier otra consideración.

La situación plantea una tensión entre el interés por recuperar rápidamente uno de los recorridos más importantes de la cordillera fiambalense y la necesidad de garantizar que el regreso de turistas y prestadores se produzca sin exponer vidas.

Desde la empresa insistieron en que la intención es habilitar nuevamente el camino apenas las condiciones técnicas y climáticas lo permitan. La apertura, señalaron, debe producirse cuando existan las condiciones necesarias para que quienes ingresen puedan hacerlo de manera segura.

Paciencia ante los tiempos de la montaña

Desde Zijín-Liex solicitaron paciencia, comprensión y empatía hacia los trabajadores que desde hace varios días realizan un esfuerzo extraordinario en plena cordillera. La compañía destacó la exigencia de las tareas y las condiciones hostiles en las que se desarrolla el despeje del camino.

El temporal dejó una situación de gran complejidad: nieve acumulada, hielo, temperaturas extremas, viento blanco y sectores de difícil transitabilidad. Frente a ese escenario, la recuperación del camino demanda una intervención sostenida y cuidadosa.

La prioridad, remarcaron, es proteger a quienes trabajan en el despeje y a todas las personas que desean disfrutar del Balcón del Pissis y de los paisajes de la cordillera fiambalense.

La montaña impone sus propios tiempos. Y frente a un fenómeno de semejante magnitud, la reapertura del corredor queda condicionada por la seguridad de cada maniobra, por el avance de los equipos y por las condiciones técnicas y climáticas que permitan volver a transitar sin riesgos innecesarios.