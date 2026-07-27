La ANMAT prohibió dos marcas de productos de limpieza: cuáles son los artículos afectados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país todos los productos de las marcas Clean Lab y Clorquim, luego de comprobar que los artículos se ofrecían sin autorización sanitaria y que no estaban registrados ante el organismo.

Las medidas fueron adoptadas mediante las disposiciones 4424/2026 y 4250/2026. En ambos casos, las prohibiciones alcanzan a la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los productos.

La decisión también comprende los espacios donde los artículos eran ofrecidos al público, incluyendo páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

El organismo sanitario señaló que, además de la falta de inscripción correspondiente, en uno de los casos no pudo identificar con certeza quién era el fabricante responsable. La investigación permitió establecer que se desconocían el origen y las condiciones de manufactura de los productos.

La prohibición sobre los productos de Clean Lab

En el caso de Clean Lab, la ANMAT prohibió todos los lotes de los productos domisanitarios comercializados bajo esa marca. La medida fue formalizada mediante la Disposición 4424/2026, fechada el 17 de julio de 2026.

La prohibición alcanza a:

Limpiadores.

Insecticidas.

Desinfectantes.

Aromatizantes.

Productos para el acabado de superficies.

Cualquier otro artículo domisanitario comercializado bajo la marca Clean Lab.

La ANMAT verificó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo y que no pudo identificarse un establecimiento elaborador habilitado. Además, el organismo envió una notificación a Clean Lab S.R.L., al domicilio informado por la empresa en la avenida Beiró al 5500, en la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en el expediente, la firma no respondió a la comunicación.

La ausencia de registro y la imposibilidad de identificar un establecimiento elaborador habilitado fueron parte de los elementos considerados para disponer la prohibición de todos los productos comercializados bajo esa denominación.

Quedaron prohibidos todos los productos de Clorquim

La segunda medida alcanza a los productos domisanitarios de la marca Clorquim. La prohibición incluye los distintos artículos de limpieza comercializados bajo esa denominación.

Entre los productos alcanzados se encuentran:

Lavandina concentrada.

Cloro para piscinas.

Desinfectantes.

Limpiadores.

Productos para el acabado de superficies.

Cualquier otro artículo de limpieza vendido bajo la marca Clorquim.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 4250/2026, fechada el 7 de julio y publicada en el Boletín Oficial el 27 de julio de 2026.

La medida establece la prohibición en todo el país de la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los productos alcanzados.

Cómo comenzó la investigación sobre Clorquim

La investigación sobre la marca Clorquim comenzó a partir de una consulta recibida por el Servicio de Domisanitarios. La consulta planteaba dudas sobre la legitimidad de productos cuyos envases llevaban las inscripciones "Cloro para su piscina. Clorquim" y "Lavandina concentrada. Clásica. Clorquim".

Luego de realizar las verificaciones correspondientes, la ANMAT constató que los productos no estaban registrados y que tampoco existía un establecimiento habilitado para elaborarlos o comercializarlos. La autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires también informó que no existían registros de esos productos en esa jurisdicción.

Como parte del procedimiento, la ANMAT envió una notificación al domicilio informado por la marca en la avenida Presidente Arturo Illia al 2100, en Bella Vista, partido de San Miguel. Sin embargo, tampoco obtuvo respuesta.

La ANMAT no pudo identificar al responsable de Clorquim

Uno de los aspectos centrales del expediente relacionado con Clorquim fue la imposibilidad de determinar con certeza quién se encontraba detrás de la marca. Según indicó la ANMAT, no pudo identificar una persona física o jurídica, una razón social, un tipo societario o un CUIT responsable de los productos.

La falta de identificación del fabricante o responsable comercial se sumó a la ausencia de registros sanitarios y de un establecimiento habilitado. En ambos expedientes, el organismo remarcó que se desconocen el origen y las condiciones de manufactura de los productos. Por esa razón, las prohibiciones continuarán vigentes hasta que los artículos y sus fabricantes sean debidamente regularizados.

Las medidas alcanzan a toda la cadena de comercialización

La decisión de la ANMAT no se limita a impedir la venta directa de los productos. Las prohibiciones incluyen también la elaboración, el uso, la distribución y la publicidad.

Además, las medidas alcanzan a los espacios digitales en los que los artículos eran ofrecidos, como páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

La ANMAT también comunicó las disposiciones a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

El objetivo de las medidas es impedir que los productos continúen circulando mientras no se regularicen tanto los artículos como sus fabricantes.