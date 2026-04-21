La ANMAT prohibió un perfume por fallas de calidad y riesgos para la salud: cuál es

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional del uso, comercialización y distribución del "Extracto de perfume Thone", correspondiente a la marca Leduft, específicamente del lote 1469 con fecha de vencimiento 06/27. La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 1859/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida no es menor: responde a la detección de irregularidades en su elaboración, la presencia de partículas extrañas y la falta de control sanitario, elementos que en conjunto configuran un escenario de riesgo sanitario para los consumidores.

Qué implica el riesgo sanitario detectado

El concepto de riesgo sanitario, tal como lo plantea el organismo, significa que no se puede garantizar la seguridad del producto para la salud humana. En este caso, la ANMAT identificó dos problemas centrales que sustentan la prohibición:

Presencia de partículas extrañas : este hallazgo sugiere posibles contaminaciones o fallas en el proceso de fabricación.

: este hallazgo sugiere posibles o fallas en el proceso de fabricación. Producción fuera de establecimientos habilitados : el lote fue elaborado en condiciones no autorizadas, lo que impide conocer con precisión: La composición real del producto Las condiciones de producción Los controles de calidad aplicados

: el lote fue elaborado en condiciones no autorizadas, lo que impide conocer con precisión:

Este cuadro abre la puerta a potenciales efectos adversos, entre ellos:

Irritaciones en la piel

Reacciones alérgicas

Exposición a sustancias no permitidas

Si bien el organismo no reportó casos concretos de daños, la incertidumbre sobre la seguridad del producto fue suficiente para activar el protocolo de retiro.

Investigación y hallazgos clave

Durante el proceso de investigación, surgieron elementos que profundizan la gravedad del caso. Se comprobó que el lote cuestionado no fue producido en el laboratorio declarado oficialmente. Este dato resulta particularmente sensible, ya que el establecimiento que figura en la etiqueta negó haber participado en su elaboración, lo que sugiere una posible utilización indebida de su registro sanitario.

Por su parte, la empresa titular, Grupo Leduft S.A., reconoció que el producto fue desarrollado en una "instancia inicial y de carácter experimental" en instalaciones no habilitadas. Además, admitió que algunas unidades salieron del circuito de control interno antes de cumplir con la normativa vigente.

Este reconocimiento empresarial refuerza el diagnóstico del organismo: el producto carece de garantías básicas de seguridad y trazabilidad.

Medidas adoptadas y alcance de la disposición

Ante este escenario, la ANMAT resolvió una serie de acciones concretas:

Prohibición inmediata del uso, venta y distribución del lote afectado

del uso, venta y distribución del lote afectado Retiro del mercado de todas las unidades identificadas

de todas las unidades identificadas Apertura de un sumario sanitario para determinar responsabilidades

Es importante subrayar que la medida no alcanza a todos los productos de la marca, sino exclusivamente a las unidades identificadas como:

Lote: 1469

Vencimiento: 06/27

En este contexto, el organismo recomendó a los consumidores: