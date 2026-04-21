Lanzaron en la Capital la capacitación para mentores del programa "Aprender a emprender"

En el marco de las políticas de desarrollo económico impulsadas por la Municipalidad de la Capital, se llevó a cabo días atrás una jornada de capacitación destinada a los nuevos mentores del programa "Aprender a Emprender", una iniciativa que se desarrolla en conjunto con la fundación Junior Achievement. La propuesta tiene como objetivo central fortalecer el acompañamiento a estudiantes de nivel secundario que participan de un proceso formativo orientado a la creación de empresas reales.

El programa se posiciona como una herramienta educativa que permite a los jóvenes transitar el ciclo completo de desarrollo de un emprendimiento, incorporando conocimientos y habilidades vinculadas al mundo productivo. En este sentido, la capacitación de mentores adquiere un rol clave, ya que garantiza el acompañamiento técnico y profesional necesario para sostener el proceso.

Mentores calificados

La jornada estuvo dirigida a profesionales de la ciudad que previamente se postularon y cumplieron con los exigentes requisitos establecidos por Junior Achievement. Este criterio de selección apunta a asegurar un nivel de alta calificación en la mentoría, elemento considerado fundamental para el éxito del programa.

El rol de los mentores no solo implica la transmisión de conocimientos, sino también el acompañamiento cercano de los estudiantes en cada etapa del proceso emprendedor. En este marco, la capacitación se orienta a alinear criterios metodológicos y brindar herramientas específicas para intervenir de manera efectiva en el desarrollo de los proyectos.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, destacó la importancia de esta instancia formativa al señalar que el programa representa un desafío significativo para los profesionales. Según expresó, la propuesta no solo exige adaptarse a una metodología internacional, sino también implica el trabajo directo con nuevas generaciones, en un proceso que definió como de aprendizaje mutuo.

Un programa en expansión sostenida

Uno de los aspectos más relevantes señalados durante la jornada fue el crecimiento sostenido del programa en la provincia. Galíndez remarcó que, en su lanzamiento en el año 2024, la iniciativa comenzó con apenas dos cursos en escuelas municipales.

Sin embargo, para el año 2026 el escenario muestra una expansión significativa, con un total de 14 cursos que incluyen tanto instituciones de gestión pública como privada. Además, el alcance del programa ya no se limita únicamente a la Capital, sino que se ha extendido a otros municipios del interior, consolidando su presencia territorial. Este crecimiento refleja una consolidación progresiva del programa, que amplía su impacto y fortalece su capacidad de llegar a más estudiantes, incorporando nuevas experiencias educativas vinculadas al emprendedurismo.

Las cuatro fases del proceso emprendedor

Los mentores que forman parte del programa trabajarán bajo una guía específica que estructura el desarrollo de los proyectos en cuatro fases fundamentales, en coordinación con docentes y alumnos.

Estas etapas permiten organizar el recorrido de los estudiantes desde la idea inicial hasta la concreción de un emprendimiento:

Conformación del emprendimiento .

. Producción de un bien o servicio .

. Venta y comercialización .

. Cierre del programa, que incluye rondas de capitalización y ferias.

Cada una de estas fases está diseñada para replicar el funcionamiento de una empresa real, brindando a los estudiantes una experiencia integral que combina teoría y práctica. En este contexto, el rol del mentor resulta determinante para guiar, orientar y acompañar la toma de decisiones a lo largo del proceso.

Hacia un Club de Mentores

Como parte de una estrategia de crecimiento y fortalecimiento del ecosistema emprendedor, la secretaria Inés Galíndez anunció una alianza con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para la creación de un futuro "Club de Mentores".

Esta iniciativa busca ampliar el alcance del acompañamiento, extendiéndolo no solo a estudiantes, sino también a emprendedores consolidados y nuevos proyectos que requieran asesoramiento en sus etapas iniciales. De esta manera, se proyecta una red de apoyo más amplia, orientada a potenciar el desarrollo económico local desde distintas instancias.

El Club de Mentores se plantea como un espacio de articulación entre profesionales y emprendedores, con el objetivo de generar un entorno propicio para el crecimiento de iniciativas productivas.

Cultura emprendedora y visión de futuro

La implementación del programa "Aprender a Emprender" y la capacitación de mentores se inscriben en una estrategia más amplia orientada a promover la cultura emprendedora en la ciudad. Según destacó Galíndez, el trabajo conjunto con Junior Achievement permite aplicar una metodología probada a nivel mundial, adaptándola al contexto local.

En este sentido, la funcionaria subrayó que el objetivo final es contribuir al futuro económico de la ciudad, fortaleciendo el espíritu emprendedor de los jóvenes y generando herramientas que les permitan desarrollar proyectos sostenibles.

El avance del programa, su expansión territorial y la incorporación de nuevas iniciativas como el Club de Mentores evidencian un enfoque integral que combina formación, acompañamiento y proyección a largo plazo, en una apuesta por consolidar un ecosistema emprendedor dinámico y en crecimiento.