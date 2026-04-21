Desidia y vandalismo deterioran el Monumento a Esquiú en la antesala del Bicentenario

Catamarca se encuentra en plena preparación de uno de los acontecimientos conmemorativos más relevantes vinculados al Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, quien recordemos nació en Piedra Blanca el 11 de mayo de 1826. Las actividades en su honor comenzaron el 10 de enero de este año y se extenderán hasta el 11 de mayo de 2027, en un calendario que busca revalorizar la figura del reconocido Orador de la Constitución.

En este contexto, los espacios públicos asociados a su vida adquieren una relevancia especial, tanto para la comunidad local como para los fieles y devotos que se espera visiten la provincia atraídos por la difusión constante de su figura. Sin embargo, la expectativa generada por este evento contrasta con la realidad que presentan algunos de estos lugares, particularmente en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Un monumento marcado por el abandono

El Monumento a Esquiú, ubicado en el centro de Piedra Blanca, se presenta hoy como un ejemplo de deterioro progresivo. Lejos de reflejar la importancia histórica y simbólica que representa, el espacio evidencia signos de abandono y falta de mantenimiento, situación que se arrastra desde hace tiempo.

A esta problemática se suma el impacto del vandalismo, que ha agravado las condiciones del lugar. Según se describe, el monumento no solo sufre por la falta de intervención de la comuna de Fray Mamerto Esquiú, sino también por los daños provocados por personas que frecuentan el sitio.

El deterioro se manifiesta en múltiples aspectos concretos que afectan tanto la funcionalidad como la seguridad del espacio:

Luminarias dañadas , con cables cortados y expuestos a la intemperie.

, con cables cortados y expuestos a la intemperie. Rotura de las bancas disponibles para el descanso de los visitantes.

disponibles para el descanso de los visitantes. Desgaste de la gradería , sin intervención de mantenimiento.

, sin intervención de mantenimiento. Riesgos de accidentes derivados del estado general del predio.

Estos elementos configuran un escenario que dista de las condiciones esperadas para un lugar que forma parte del circuito de interés en el marco de una conmemoración de alcance extendido.

Advertencias reiteradas sin respuesta

El estado del monumento no es una situación reciente ni desconocida. La Unión ha publicado en reiteradas ocasiones sobre esta problemática, señalando el deterioro del espacio y la necesidad de intervención. Sin embargo, pese a encontrarse en pleno desarrollo de las actividades del Bicentenario, poco se ha hecho para revertir la situación.

La persistencia de los problemas, sumada al avance del deterioro, plantea interrogantes sobre la capacidad de los espacios públicos vinculados a la figura de Esquiú para recibir visitantes en condiciones adecuadas. Esto cobra mayor relevancia si se considera el flujo potencial de personas que podrían acercarse motivadas por las celebraciones.

Un proyecto para la recuperación del espacio

Ante este panorama, el concejal opositor Adrián Acevedo presentó un proyecto de resolución orientado a la puesta en valor del Monumento al Beato Mamerto Esquiú, en un intento por revertir el estado actual del lugar.

La iniciativa plantea la inmediata remodelación, conservación y mejora del espacio, en función de la proximidad del aniversario del natalicio que se conmemorará el próximo 11 de mayo. El proyecto incluye una serie de intervenciones específicas destinadas a recuperar tanto la funcionalidad como el valor simbólico del monumento.

Entre las propuestas se destacan:

Colocación de barandas de seguridad .

. Construcción de rampas y accesos inclusivos .

. Reparación de escalones en distintos sectores .

. Restauración de bancos para el descanso .

. Mejora integral de la iluminación .

. Restauración de las arcadas simbólicas franciscanas .

. Creación de espacios de descanso y miradores panorámicos .

. Instalación de cartelería indicadora e histórica.

Estas medidas apuntan a recuperar el carácter del lugar y adecuarlo a las necesidades de quienes lo visiten, en un momento en que su relevancia histórica y cultural se encuentra especialmente destacada.

Una oportunidad

El planteo del concejal Acevedo subraya la dimensión del momento que atraviesa la provincia. Según expresó, el Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú constituye una oportunidad única para mostrar la riqueza espiritual, cultural e histórica del departamento Fray Mamerto Esquiú.

En este sentido, el estado actual del monumento aparece como un contraste significativo frente a la magnitud del acontecimiento. La posibilidad de poner en valor este espacio no solo implica una mejora material, sino también una acción en sintonía con el reconocimiento de una figura central en la historia provincial.