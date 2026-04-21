Catamarca despliega su identidad literaria y cultural en la Feria del Libro de Buenos Aires

Catamarca participa de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una propuesta que articula producción literaria, pensamiento y expresión artística. El punto de encuentro será el Stand Norte Cultura del Pabellón Ocre, donde la provincia desplegará una agenda que refleja la diversidad de voces y miradas que integran su identidad cultural.

La actividad comenzará formalmente el viernes 24 de abril a las 19 horas en la Sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, con el acto oficial titulado "Catamarca Milenaria". En esa instancia se presentará la obra Trilogía Andina, de Rosario Andrada, publicada por El Guadal, y se ofrecerá el espectáculo Catamarcanas, marcando el inicio de la participación provincial.

Una jornada inaugural con literatura y música

El sábado 25 de abril, un día después del acto oficial, Catamarca desarrollará una intensa jornada en el Stand Norte Cultura, que combinará presentaciones de libros con un cierre musical. La programación comenzará a las 15 horas con una doble presentación.

Por un lado, Víctor Alejandro Aybar presentará La Danza del Valle, publicada por El Guadal Editora. Se trata de un trabajo que sistematiza por primera vez la historia de la danza en la provincia, a partir de entrevistas a maestros, bailarines y coreógrafos que protagonizaron la escena catamarqueña entre las décadas del 60 y el 2020. Aybar es bailarín, coreógrafo, Licenciado en Letras y director del Ballet Folklórico Estable Municipal de Catamarca, con una trayectoria que incluye giras internacionales por América Latina, Europa y México.

A las 15.30 horas, será el turno de Rosario Andrada, quien presentará su obra El Huevo del Flamenco, publicada por Editorial Vinciguerra. El poemario propone un recorrido por paisajes de salares, volcanes y flamencos en la cordillera, donde una voz poética denuncia la profanación del silencio sagrado de la Puna, consolidando a la autora como una de las voces más destacadas del NOA.

Nuevas voces y poéticas emergentes

La jornada continuará a las 16 horas con la presentación de la Colección Chinitas de El Guadal Editora, que incluye dos títulos:

Los ojos de la ternura , de Camila Ortega

, de El cielo que nos abarcó, de Paula Bustamante

El primero plantea un recorrido poético por experiencias, amor e ironía desde una voz que explora y también acaricia. El segundo desarrolla una poética del dolor donde la palabra transforma la pérdida en belleza y el vacío en un espacio habitable. Ambas autoras representan voces jóvenes de la literatura catamarqueña que comienzan a proyectarse en el ámbito editorial nacional.

El cierre de la jornada, a las 18 horas, estará a cargo del espectáculo Catamarcanas, un proyecto de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma que propone un diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo. A través de coplas, vidalas, cuecas, chayas y piezas del cancionero popular, interpretadas con guitarra, bombo y piano, el espectáculo pone en valor la identidad cultural y el rol de la mujer en el arte.

Una agenda que recorre historia, memoria y territorio

La participación de Catamarca se extenderá con una programación que abarca distintas temáticas. El miércoles 29 de abril se desarrollarán actividades que incluyen:

A las 16 horas , la charla Memoria viva: lo que persiste aunque se pierda , a cargo de Marta Díaz , del Diario El Esquiú.

, la charla , a cargo de , del Diario El Esquiú. A las 17 horas , la charla Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño , dictada por el director provincial de Antropología, Cristian Melián .

, la charla , dictada por el director provincial de Antropología, . A las 18 horas, la presentación del libro Educación y Esperanza, de Nicolás Quiroga.

El jueves 30 de abril, la programación continuará con:

A las 16 horas , la presentación de Dizque. Leyendas, costumbres, relatos, creencias, mitos y supersticiones , de Rodolfo Lobo Molas (Editorial Phaway, 2025).

, la presentación de , de (Editorial Phaway, 2025). A las 17 horas, la presentación de Población y sociedad en Catamarca tardocolonial. Padrón de 1780, de la Mgter. Gabriela De la Orden.

Literatura, identidad y nuevas producciones

La agenda seguirá el viernes 1 de mayo a las 18 horas con la presentación de Ollitas. Reflexiones sobre la identidad, de Federico Bazán. El sábado 2 de mayo, a las 16 horas, será el turno de Roma incendiada de verbos, de Pilar Carabús.

El domingo 3 de mayo, la programación incluirá:

A las 15 horas , la presentación de Riendas que sujetan , de Gabriel Carrizo .

, la presentación de , de . A las 16 horas, la presentación de Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño, de Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025).

Cierre con diversidad de propuestas culturales

Las actividades continuarán el jueves 7 de mayo con una triple propuesta:

A las 17 horas , presentación de El último pasajero , de César Noriega (Quebracho Editora, 2025).

, presentación de , de (Quebracho Editora, 2025). A las 18 horas , presentación de Archivim sobre Andalgalá , de Claudio Balsa .

, presentación de , de . A las 21 horas, presentación de Juicio al sistema educativo argentino, de Víctor Leopoldo Martínez.

El viernes 8 de mayo se presentarán:

A las 16 horas , Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama , de Rosa Guzmán , de Antofagasta de la Sierra.

, , de , de Antofagasta de la Sierra. A las 17 horas, el videojuego Guardianes de las Coplas, a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, con la participación de las arquitectas Laura Maubecín y Edith Cardoso.

Finalmente, el sábado 9 de mayo a las 18 horas, el espectáculo poético musical Paisaje, de Alejandro Acosta y Celina Galera, pondrá el cierre a una programación que integra literatura, historia, identidad y nuevas expresiones.