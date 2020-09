La Bancaria pone el alerta sobre la cantidad de hisopados que se realizaron a los trabajadores

El caso positivo en el Banco Nación, tiene también ahora repercusiones gremiales. La Asociación Bancaria de Catamarca salió a cuestionar y en paralelo a alertar, sobre las medidas que tomaron autoridades del Banco Nación de sucursal República y Sarmiento. El gremio acusa de no cumplir con el protocolo establecido y no entregar el listado de los compañeros que fueron hisopados.

Marcelo González, secretario general de la Asociación Bancaria, puso el alerta al denunciar que no se realizaron los hisopados a todos los trabajadores del Banco Nación que estuvieron prestando servicios en la sucursal de Sarmiento y República.

“No todos los trabajadores de la sucursal de República y Sarmiento fueron hisopados; estamos preocupados por esta situación tan delicada”, señaló el gremialista.

Gonzalez, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, apuntó a las autoridades de la entidad bancaria por cuanto no le entregaron el listado de los trabajadores que fueron hisopados. “Los que fueron hisopados no están yendo, pero hay un grupo de compañeros que no han sido hisopados”, advirtió. En torno a esta notificación que fue reclamada mediante nota por el gremio, la respuesta habría llegado pero de manera manuscrita e ilegible, por lo que es imposible aclarar cuáles fueron los que se realizaron el test.

González comentó que volvió a solicitar el detalle de los trabajadores y que en función de la respuesta que reciba, se tomarán las medidas gremiales que se crean convenientes.