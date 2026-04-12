La Capital avanza con un registro municipal para ordenar la oferta turística

Con la premisa de convertir el crecimiento turístico en una política de desarrollo planificado, autoridades municipales, legislativas y equipos técnicos avanzan en la elaboración de una normativa que dará forma al Registro Municipal de Prestadores de Servicios Turísticos, una herramienta pensada para jerarquizar, ordenar y potenciar la oferta turística de la Capital.

La iniciativa fue el eje de un encuentro institucional en el que se delinearon las bases de una propuesta orientada a construir una oferta más articulada, competitiva y alineada con estándares de calidad y seguridad. El objetivo central es que la expansión del sector no continúe de manera fragmentada, sino bajo un esquema regulatorio que permita fortalecer su crecimiento y consolidarlo como un motor de desarrollo local.

Un trabajo conjunto

Del encuentro participaron actores clave del entramado político y técnico vinculado al turismo y al desarrollo económico. Estuvieron presentes el Diputado Nacional y Vicepresidente de la Comisión de Turismo, Fernando Monguillot; el concejal Gustavo Aguirre; la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez; la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero; y los coordinadores técnicos Jorge Cejas, Lilian Ahumada y María Elisa Gasó.

La presencia de representantes de distintas áreas expuso el carácter transversal del proyecto, que no solo aborda la promoción del destino, sino también la seguridad, la fiscalización, la calidad del servicio y la planificación territorial del sector turístico.

El diagnóstico del Observatorio

El proyecto toma forma a partir de un diagnóstico elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal, que detectó una expansión desarticulada de la oferta local. Ese relevamiento marcó la necesidad de avanzar con una herramienta específica que permita conocer, ordenar y acompañar a todos los actores que hoy forman parte del ecosistema turístico de la Capital.

Frente a ese escenario, el municipio resolvió intervenir en el marco de sus facultades constitucionales, con una estrategia orientada a potenciar la actividad turística sin superponer competencias, manteniendo una coordinación con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia.

La decisión política busca consolidar un sistema que permita integrar información, mejorar la trazabilidad de los servicios y fortalecer la competitividad del destino a partir de reglas claras.

Qué servicios estarán incluidos en el registro

La futura herramienta legal tendrá un alcance amplio y abarcará la totalidad de los servicios directos que componen la cadena de valor turística.

Entre los segmentos incluidos se encuentran:

Alojamientos

Gastronomía

Guías turísticos

Operadores de turismo activo

Agencias de viajes

Servicios de transporte

Eventos y servicios MICE

Este abordaje integral apunta a que cada eslabón del circuito quede comprendido dentro de una misma lógica de registro, promoción, habilitación y fortalecimiento institucional.

Beneficios, calidad y estándares de seguridad

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la ordenanza no fue concebida como una herramienta restrictiva, sino como una política de fomento al sector privado. Los prestadores que se incorporen al registro podrán acceder a beneficios exclusivos, entre los que se destacan:

Campañas de promoción

Sellos de calidad

Programas de capacitación técnica

Líneas de financiamiento

En paralelo, la normativa establecerá criterios claros de habilitación comercial y mecanismos de fiscalización de instalaciones, con el propósito de asegurar estándares óptimos de seguridad para los turistas y dotar al sistema de mayor previsibilidad.

La combinación entre incentivos y controles busca elevar la calidad general de la experiencia turística y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza en la oferta formal de la ciudad.

La próxima etapa

La hoja de ruta encabezada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico ya completó dos etapas clave:

Estudio del marco legal

Mapeo de la planta de servicios actual

Superadas esas instancias, el proceso avanzará hacia una fase de participación ciudadana, diseñada para incorporar la mirada y las sugerencias de los actores del sector privado.

Ese tramo será determinante para alcanzar consensos antes de la elevación formal del proyecto al Concejo Deliberante de la Capital, ámbito en el que la iniciativa será debatida para su posterior aprobación.

De este modo, la Capital consolida una estrategia institucional orientada a profesionalizar la actividad turística, ordenar su crecimiento y convertir la expansión del sector en una política sostenible de desarrollo económico local.