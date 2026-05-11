La Capital y la Policía avanzan en capacitación tecnológica con eje en herramientas digitales e IA

La transformación digital comenzó a consolidarse como uno de los ejes estratégicos de formación dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia. En ese marco, la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de la Capital, mediante el Nodo Tecnológico, puso en marcha un programa integral de capacitación destinado a agentes de la Policía de la Provincia y del IES Policial, en una iniciativa que apunta a incorporar herramientas digitales e Inteligencia Artificial en distintas áreas operativas y administrativas de la fuerza.

La propuesta surge a partir de los lineamientos establecidos en un convenio colaborativo orientado a fortalecer las capacidades tecnológicas de efectivos actuales y futuros integrantes del cuerpo policial. La iniciativa cuenta además con el aval académico de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), un respaldo institucional que otorga validez a los trayectos formativos y a las certificaciones que recibirán quienes completen las distintas instancias de capacitación.

El objetivo central del programa apunta a profundizar la transformación digital en sectores vinculados a la seguridad pública y promover una formación acorde a los desafíos tecnológicos actuales. En ese sentido, el trayecto educativo busca instruir agentes capaces de anticipar riesgos dentro del entorno digital y brindar respuestas eficientes de manera permanente.

Un programa orientado a modernizar la seguridad pública

La capacitación fue diseñada bajo un esquema segmentado, con contenidos específicos según las funciones y necesidades de cada área operativa. De esta manera, el programa contempla distintos niveles de formación tanto para personal en funciones como para futuros integrantes de la fuerza.

Entre los principales objetivos planteados por el programa aparecen:

Fortalecer las competencias digitales del personal policial.

Incorporar herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad pública.

Optimizar los procesos administrativos y operativos internos.

Mejorar la capacidad de análisis y respuesta en entornos digitales.

Impulsar trayectos académicos con certificaciones oficiales válidas para ascensos internos.

La propuesta también se presenta como una política de responsabilidad intergeneracional, orientada a preparar a las futuras generaciones de efectivos frente a escenarios cada vez más atravesados por la tecnología y el análisis digital de la información.

Inteligencia Artificial y análisis logístico del delito

Uno de los aspectos centrales de la capacitación es la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial y sistemas de mapeo digital aplicados al análisis logístico del delito. Estas temáticas forman parte de los módulos destinados a suboficiales en proceso de ascenso y jefes policiales, quienes además reciben formación avanzada en Paquete Office y Gestión Documental Electrónica (GDE).

La capacitación contempla contenidos específicos vinculados a:

Uso avanzado de herramientas informáticas.

Gestión Documental Electrónica.

Inteligencia Artificial aplicada a procesos operativos.

Mapeo digital para análisis territorial y logístico del delito.

Optimización de tareas administrativas y de despacho.

En paralelo, las escuelas de Cadetes y del Servicio Penitenciario incorporaron trayectos que abarcan desde introducción a la informática hasta técnicas de oratoria e Inteligencia Artificial aplicada al estudio.

El esquema formativo fue pensado para que cada sector reciba herramientas acordes a sus funciones específicas, permitiendo una capacitación más precisa y orientada a resultados concretos dentro del funcionamiento cotidiano de la fuerza.

Infraestructura y equipamiento para fortalecer el aprendizaje

Como parte del compromiso asumido en el marco de este programa, el Nodo Tecnológico aporta la infraestructura edilicia, los materiales didácticos y los dispositivos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones.

La iniciativa busca garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas que permitan mejorar el desempeño operativo de los agentes.

Desde el Municipio señalaron que este despliegue no solo apunta a incrementar la eficiencia y la productividad dentro de la fuerza policial, sino también a fomentar el desarrollo profesional de cada integrante mediante trayectos académicos certificados oficialmente. Las certificaciones obtenidas tendrán validez como acreditación de competencias dentro de los procesos de ascenso interno de la Policía de la Provincia, otorgando además una herramienta de formación permanente para los agentes.

El Nodo Tecnológico como eje de la economía del conocimiento

El Nodo Tecnológico representa una de las principales apuestas vinculadas a la economía del conocimiento impulsadas desde la Capital. El proyecto fue iniciado durante la gestión del actual gobernador al frente del municipio y posteriormente finalizado durante la administración del intendente Gustavo Saadi.

La iniciativa fue concebida con el objetivo de fortalecer la capacitación tecnológica de las vecinas y vecinos de la Capital y ampliar el acceso a herramientas digitales en distintos ámbitos institucionales y sociales. En este caso, el trabajo articulado con la Policía de la Provincia y el IES Policial busca trasladar ese proceso de modernización tecnológica al ámbito de la seguridad pública, incorporando herramientas que permitan impactar de manera directa en una mayor protección y bienestar para toda la comunidad.

Tras la finalización de la primera etapa destinada a Cabos Primeros, el Municipio confirmó que continuará trabajando junto a instituciones del medio para garantizar la continuidad de estos trayectos formativos y ampliar el alcance de la capacitación tecnológica dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.