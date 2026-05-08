La Capital puso en marcha "Emprende entre pares", para fortalecer proyectos locales

Con una amplia convocatoria y bajo una modalidad de trabajo orientada a la construcción colectiva, la Municipalidad de la Capital dio inicio al programa "Emprende entre pares", una propuesta destinada a fortalecer proyectos locales en marcha y promover herramientas de crecimiento para emprendedores de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y comenzó oficialmente con un primer encuentro realizado en las instalaciones del Nodo Tecnológico, donde más de 24 participantes participaron de la apertura del ciclo formativo. El programa se presenta como una herramienta de acompañamiento para emprendedores locales, pero también como un espacio de articulación e intercambio de experiencias entre personas que atraviesan desafíos similares dentro de sus procesos productivos y comerciales.

Un inicio con modalidad híbrida

La jornada inaugural se desarrolló mediante una modalidad híbrida que permitió conectar de manera simultánea a emprendedores de San Fernando del Valle de Catamarca con participantes del Municipio de Junín. El esquema de trabajo planteó desde el inicio una dinámica de intercambio entre emprendedores de distintas regiones, con el objetivo de generar vínculos, compartir experiencias y fortalecer redes de colaboración.

Según se informó durante la apertura, uno de los ejes centrales del programa es precisamente la construcción de comunidad entre emprendedores, promoviendo espacios donde puedan surgir herramientas colectivas para enfrentar problemáticas comunes.

La propuesta apunta además a reducir lo que los organizadores definieron como la "soledad emprendedora", una situación frecuente en quienes desarrollan proyectos independientes y deben afrontar procesos de crecimiento, comercialización y organización de manera individual.

El enfoque colaborativo como diferencial

Más allá del contenido técnico de las capacitaciones, el programa "Emprende entre pares" pone el foco en el trabajo conjunto entre emprendedores con características similares. La iniciativa busca que los participantes puedan construir vínculos sostenidos en el tiempo y generar entornos de ayuda mutua para acompañar el desarrollo de cada proyecto.

Entre los objetivos planteados aparecen:

Generar redes de contacto sólidas.

Compartir experiencias y estrategias de trabajo.

Fomentar la colaboración entre emprendedores.

Reducir el aislamiento en los procesos de crecimiento.

Consolidar modelos de negocio sostenibles.

La apertura presencial estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, quien destacó la importancia de construir alianzas estratégicas y de incorporar herramientas innovadoras para fortalecer el ecosistema emprendedor local.

Durante su participación, Galíndez remarcó que este tipo de programas permiten potenciar iniciativas locales a partir de la articulación entre distintos actores institucionales y privados.

Participación de la Fundación Inspirar

El lanzamiento también contó con participación virtual de representantes de la Fundación Inspirar. En ese marco, estuvieron presentes de manera remota Fernanda Chaves y Alejandra Méndez, quienes acompañaron el inicio del ciclo formativo.

La articulación con Fundación Inspirar forma parte del trabajo sostenido que se viene desarrollando junto a la Red de Articulación Emprendedora, espacio desde el cual se impulsa el fortalecimiento de iniciativas productivas y comerciales. Además, el programa cuenta con el patrocinio de la empresa Rimax, que acompaña la propuesta a través de la Fundación Inspirar.

Marketing estratégico como primer módulo

El primer módulo del programa estuvo enfocado en el área de Marketing Estratégico, considerada una herramienta clave para el posicionamiento y crecimiento de los emprendimientos. La capacitación fue dictada por la consultora Belén Zumbo, quien estuvo a cargo de brindar herramientas prácticas orientadas a la revisión y fortalecimiento de estrategias comerciales.

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre aspectos vinculados al posicionamiento de marca, el análisis de estrategias de comercialización y la construcción de propuestas de valor para sus negocios. Según se indicó, el objetivo de este primer encuentro fue ofrecer herramientas de aplicación concreta para que cada emprendedor pueda revisar su situación actual y detectar oportunidades de mejora.