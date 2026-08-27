La Capital reforzó sus servicios con nuevos vehículos para alumbrado e higiene urbana

Con el objetivo de optimizar la atención a los vecinos y dotar de una mayor capacidad operativa a las cuadrillas de trabajo, la Municipalidad de la Capital incorporó cinco nuevos vehículos a su parque automotor. La entrega fue formalizada por el intendente Gustavo Saadi, en el marco de una inversión destinada a fortalecer las áreas de alumbrado público e higiene urbana.

La incorporación de las nuevas unidades apunta a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos municipales ante las diferentes demandas comunitarias y permitir una mayor presencia operativa en los distintos barrios de la ciudad. El nuevo equipamiento está integrado por vehículos destinados a tareas específicas y herramientas que, según se remarcó durante el acto, permitirán agilizar los tiempos de trabajo.

La renovación y ampliación de la flota se inscribe dentro de una política municipal orientada a la modernización y tecnificación de las herramientas de trabajo, con el propósito de garantizar prestaciones esenciales de calidad y respuestas eficientes para la comunidad capitalina.

Cinco nuevas unidades para fortalecer la capacidad operativa

El equipamiento incorporado al parque automotor municipal está conformado por cinco vehículos que serán destinados a distintas tareas vinculadas con los servicios urbanos.

Las nuevas unidades incluyen:

Tres camionetas equipadas con sistema hidroelevador.

Un utilitario tipo combi.

Una camioneta de doble cabina.

La disponibilidad de estos vehículos permitirá reforzar el trabajo que desarrollan las cuadrillas municipales, especialmente en las áreas de alumbrado público e higiene urbana. La finalidad central es mejorar la operatividad de los equipos y facilitar una respuesta más rápida ante los pedidos y necesidades que surgen en los distintos sectores de la Capital.

Las unidades ya se encuentran en condiciones de cumplir funciones operativas. Así lo destacó el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo, quien puso de relieve la importancia de la inversión y señaló que la renovación de la flota era una necesidad esperada desde hacía tiempo.

"Las unidades ya están en pleno funcionamiento"

Barrionuevo remarcó que la incorporación de los nuevos vehículos permitirá complementar el parque automotor municipal existente y ampliar las herramientas disponibles para las áreas encargadas de los servicios cotidianos.

"Las unidades ya están en pleno funcionamiento; a partir de la entrega que realizó el intendente salen de inmediato a la calle a cumplir sus tareas operativas", enfatizó el funcionario. El secretario de Servicios Ciudadanos también destacó el esfuerzo realizado por el municipio para concretar la inversión. En ese sentido, vinculó la incorporación de los vehículos con la situación económica que atraviesa el país y con la decisión de sostener y mejorar las prestaciones destinadas a los vecinos.

"Es un gran esfuerzo financiero por parte del municipio, especialmente considerando el contexto económico que atraviesa el país, y demuestra el respaldo constante del jefe comunal hacia la mejora de los servicios", expresó Barrionuevo.

De esta manera, la renovación de la flota no solo incorpora nuevas herramientas de trabajo, sino que también complementa los vehículos que ya integran el parque automotor municipal, ampliando la capacidad disponible para atender las tareas que desarrollan las distintas cuadrillas.

La importancia de contar con más vehículos

Desde el área de higiene urbana, la trabajadora municipal Patricia Rodríguez también valoró la incorporación de las nuevas unidades y remarcó que los vehículos resultaban necesarios para mejorar la respuesta frente a los pedidos realizados por las familias.

"Estamos muy contentos porque estas unidades hacían mucha falta; antes no contábamos con los vehículos suficientes para dar respuesta rápida a todos los pedidos que realizan las familias", expresó. Rodríguez señaló que la disponibilidad de una mayor cantidad de unidades permitirá desarrollar las tareas con mejores condiciones operativas y ampliar el alcance del trabajo de los equipos municipales.

"Con estas incorporaciones podremos trabajar con mayor eficiencia y llegar a cada rincón de la Capital donde los vecinos requieran nuestra presencia", sostuvo.

Las declaraciones reflejaron uno de los objetivos centrales planteados para la incorporación de los vehículos: contar con mayores recursos para que las cuadrillas puedan atender las demandas comunitarias con mayor rapidez y eficiencia.

Una inversión orientada a los servicios esenciales

Durante el acto de entrega también estuvo presente el concejal Gustavo Aguirre, quien acompañó la formalización de la incorporación de las cinco unidades al parque automotor municipal. En ese contexto, se remarcó que la inversión realizada en bienes de capital ratifica la política impulsada por el municipio para avanzar en la modernización y tecnificación de las herramientas utilizadas por las distintas áreas de trabajo.

La incorporación de los vehículos busca fortalecer particularmente las prestaciones vinculadas con el alumbrado público y la higiene urbana, dos áreas que requieren una respuesta operativa permanente en los diferentes barrios de la ciudad.

El nuevo equipamiento permitirá que las cuadrillas cuenten con más herramientas para realizar sus tareas y que las unidades puedan salir a cumplir funciones operativas de manera inmediata, según destacó el secretario de Servicios Ciudadanos.