La Casa de la Puna con buena asistencia durante el fin de semana largo

Con el inicio de las vacaciones de invierno cada vez más próximo y el entusiasmo generado por la semifinal mundialista, turistas y residentes eligieron salir a recorrer la ciudad y participar de las distintas propuestas recreativas. En ese contexto, la Casa de la Puna volvió a posicionarse como uno de los grandes escenarios culturales de la Capital, ofreciendo durante el viernes y el sábado una programación que combinó música en vivo, danzas tradicionales, feria artesanal y gastronomía regional, convocando a más de 400 personas.

El tradicional espacio cultural volvió a convertirse en un punto de encuentro para quienes buscaron disfrutar de expresiones artísticas y de la identidad local en un ambiente familiar, consolidando una propuesta que reúne a emprendedores, artistas y público en torno a las costumbres y tradiciones catamarqueñas.

La feria "Manos Catamarqueñas"

Durante la jornada de ayer, el buen clima acompañó desde las primeras horas del día a los protagonistas de la feria "Manos Catamarqueñas", integrada principalmente por familias emprendedoras que instalaron sus puestos en parte de la Plaza Quique Sánchez Vera.

Los distintos espacios exhibieron una amplia variedad de productos elaborados artesanalmente, reflejando el trabajo cotidiano de quienes desarrollan sus emprendimientos con entrega, sacrificio y dedicación. La feria volvió a transformarse en un lugar de encuentro entre productores y visitantes, permitiendo apreciar el valor del trabajo genuino y artesanal que caracteriza a numerosos emprendedores locales.

La danza tradicional convocó a nuevos bailarines

Pasado el mediodía, el profesor de danzas Agustín Molina encabezó una clase abierta dedicada a la enseñanza de la danza tradicional "El Sombrerito".

La propuesta despertó un marcado interés entre quienes recorrían el predio. Muchas personas decidieron sumarse para aprender las coreografías, los movimientos característicos y el sentido de esta danza tradicional, preparándose para participar de las múltiples peñas folklóricas que se desarrollan durante el mes de julio en la provincia.

La actividad permitió acercar al público a una de las expresiones más representativas del folklore, generando un espacio de aprendizaje e integración en el que participaron personas de distintas edades.

Paisajes e identidades de Catamarca

La programación artística continuó con la presentación del cantautor Nacho Andrada, acompañado por Norman Yacante y Alejandro Rodríguez, quienes ofrecieron un formato de sonido compacto y rústico que evocó aquellas tradicionales guitarreadas de los ancestros culturales, cuando guitarra, bombo y violín daban vida a las primeras canciones dedicadas a Catamarca.

El repertorio se convirtió en un homenaje a distintos pueblos de la provincia como San José de Santa María, Pomán, Ambato, Paclín, Antofagasta de la Sierra y Huaycama de Valle Viejo, construyendo un recorrido turístico y musical que rindió tributo a los rincones que alimentaron la inspiración del artista.

Las composiciones reflejaron ese camino de recuerdos que, según expresan sus propias creaciones, va "leudando recuerdos" allí donde "el viento lo lleve", fortaleciendo el vínculo entre la música y la identidad cultural del territorio catamarqueño.

El ballet Semblanzas

Uno de los momentos de mayor emotividad de la jornada llegó con la presentación del ballet Semblanzas.

Los más pequeños fueron los encargados de abrir la actuación, dando sus primeros pasos sobre el escenario imaginario en el que se transformó la calle de ingreso al atractivo cultural. Su participación despertó la emoción del público, que acompañó con aplausos cada una de las interpretaciones.

Posteriormente, el grupo de adultos desplegó una puesta escénica caracterizada por la elegancia y la gracia de las danzas tradicionales, transmitiendo la belleza de los zarandeos y los malambos, expresiones que forman parte del patrimonio folklórico argentino.

Una cartelera que culminó con identidad catamarqueña

La programación continuó con las actuaciones del dúo San Fernando y de Sheila Gonzaga, quienes sumaron profesionalismo y nuevos aplausos dentro de una cartelera especialmente diseñada para disfrutar en familia.

El cierre estuvo a cargo del grupo La Huella, que volvió a demostrar por qué, luego de más de 10 años de trayectoria, continúa siendo considerado un digno embajador cultural en escenarios provinciales y nacionales.

Su propuesta de folklore de proyección, marcada por una indiscutida identidad catamarqueña, puso el broche de oro a una jornada que reunió música, danza y tradición en un mismo espacio.