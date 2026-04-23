Catamarca se prepara para celebrar el Bicentenario del Beato Mamerto Esquiú

Durante la mañana de este jueves se presentó oficialmente el programa de actos por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, en una conferencia de prensa realizada en el salón parroquial de San José de Piedra Blanca, su tierra natal, ubicada en el departamento que lleva su nombre.

El anuncio estuvo encabezado por el padre Julio Murúa, vicario general y presidente de la Comisión organizadora, junto al padre Marcelo Amaya, párroco de San José. También participaron el Sr. Adolfo Herrera y el Lic. Ariel Escobal, referentes de distintas áreas de la organización, además de la Srta. Clara Figueroa, secretaria de Turismo, Deporte, Cultura y Emprendedurismo de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, acompañada por la directora de Turismo, Lic. Fernanda Quispe.

Un lema que sintetiza fe y compromiso cívico

En su contacto con la prensa, el padre Murúa recordó que el Bicentenario del Beato, nacido el 11 de mayo de 1826, tendrá como lema: "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad". Según explicó, esta consigna busca expresar cómo en su figura se sintetizan el amor a Dios y el amor a la patria, en una convivencia armónica que define su legado.

El sacerdote subrayó que este año se busca destacar especialmente esos dos aspectos: su rol como apóstol y como ciudadano al servicio de la unidad, en línea con el espíritu de la celebración.

Asimismo, mencionó la existencia de una Carta Pastoral escrita por el obispo Mons. Luis Urbanc, promulgada el 10 de enero, que profundiza en los fundamentos de esta conmemoración. En ese marco, el obispo dispuso la conformación de una comisión encargada de organizar y acompañar todos los eventos vinculados al Bicentenario.

Dos fechas clave y múltiples escenarios

El programa establece dos fechas centrales que estructuran la celebración:

11 de mayo : día del natalicio, con un enfoque en la figura del Beato como apóstol.

: día del natalicio, con un enfoque en la figura del Beato como apóstol. 9 de julio: jornada en la que se recordará su sermón más conocido, vinculado a la defensa de la Constitución de 1853.

Para el 11 de mayo, se prevé la participación de obispos de todo el país, especialmente del NOA, en una jornada de fuerte contenido religioso. En cuanto a los espacios donde se desarrollarán las actividades, se destacan:

San José de Piedra Blanca , lugar de nacimiento.

, lugar de nacimiento. El convento franciscano en la ciudad Capital , donde vivió como fraile.

, donde vivió como fraile. La Catedral de Catamarca , escenario de su sermón más conocido.

, escenario de su sermón más conocido. La Catedral de Córdoba , donde fue obispo.

, donde fue obispo. El Suncho, sitio de su fallecimiento.

Como particularidad, se acordó con el municipio desdoblar las celebraciones del 11 de mayo, trasladando los actos cívicos al viernes 8, dejando la fecha exclusivamente para actividades religiosas.

Actividades previas y vigilia cultural

El domingo 10 de mayo será una jornada clave en la antesala del día central. En la ciudad Capital, se realizará una peregrinación desde el convento de San Francisco hacia la Catedral, donde a las 20.00 se celebrará la Santa Misa. Luego, las actividades continuarán en el Cine Teatro Catamarca, con una disertación a cargo de Fray Pablo Reartes, centrada en la figura del Beato en relación con el lema del Bicentenario. La jornada culminará con expresiones artísticas y culturales.

En Piedra Blanca, ese mismo día se llevará a cabo una velada cultural a partir de las 23.00, con participación de artistas, danzas y poesías. A la medianoche se entonará el Himno Nacional Argentino y el tradicional cumpleaños, marcando el inicio del 11 de mayo. Por su parte, el padre Amaya destacó la organización de la novena, que incluirá diversas actividades entre ellas peregrinaciones, caminatas y el homenajes de los gauchos.

La jornada central del 11 de mayo

El detalle de los actos centrales fue brindado por Ariel Escobal, quien describió una agenda intensa desde las primeras horas del día:

8.00 : Oración de Laudes por la pronta canonización.

: Oración de Laudes por la pronta canonización. Izamiento de la Bandera Nacional y ofrendas florales.

y ofrendas florales. 8.30 : Desayuno para peregrinos.

: Desayuno para peregrinos. 9.00 : Animación y transmisión.

: Animación y transmisión. 9.15 : Recepción de autoridades.

: Recepción de autoridades. 10.00 : Santa Misa central por los 200 años del natalicio.

: Santa Misa central por los 200 años del natalicio. 11.00 : Procesión con las imágenes de Nuestra Señora del Valle, el Santo Cura Brochero y el Beato Esquiú.

: Procesión con las imágenes de Nuestra Señora del Valle, el Santo Cura Brochero y el Beato Esquiú. 12.30 : Himno y canto de cumpleaños.

: Himno y canto de cumpleaños. 13.00: Almuerzo popular y fiesta en el predio Graciana de la Tradición.

Se destacó especialmente la participación de una delegación de Córdoba que acompañará la imagen del Cura Brochero, en un encuentro cargado de simbolismo histórico.

Organización, financiamiento y alojamiento

Adolfo Herrera explicó el trabajo de las áreas de Economía y Logística, destacando la colaboración del Gobierno de Catamarca y del municipio local. En ese marco, se lanzó una convocatoria a Benefactores, quienes pueden realizar un aporte de $50.000 y de lo contrario, ser Alumbrantes con un aporte de $10.000. También se habilitó el alias piedrablanca.bna para quienes deseen colaborar.

En relación al alojamiento, se convocó a familias a hospedar peregrinos, y se anunció la creación de un portal conjunto entre la Comisión de Alojamiento y el municipio para centralizar la oferta disponible.

Actos civiles y participación comunitaria

Clara Figueroa detalló las actividades organizadas por el municipio, que se desarrollarán de manera articulada con las comisiones:

8 de mayo : desfile cívico desde las 10.00 y actividades culturales y gastronómicas desde las 12.30.

: desfile cívico desde las 10.00 y actividades culturales y gastronómicas desde las 12.30. 10 de mayo : recepción de 400 integrantes de la Policía en peregrinación, con consagración y Misa.

: recepción de 400 integrantes de la Policía en peregrinación, con consagración y Misa. 12 de mayo : promesa a la Constitución de aproximadamente 220 alumnos.

: promesa a la Constitución de aproximadamente 220 alumnos. 13 de mayo : sesión especial del Concejo Deliberante en el Parque de Asís.

: sesión especial del Concejo Deliberante en el Parque de Asís. 4 de mayo: realización del "Frailecito", desde las 16.00.

La funcionaria invitó a toda la comunidad a participar de unas festividades que, según destacó, se vienen preparando desde hace mucho tiempo y que representan un acontecimiento de gran relevancia para Catamarca.

En este contexto, el Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú se proyecta como una celebración integral, donde convergen la fe, la historia, la identidad y la participación colectiva.