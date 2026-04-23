Amplían la oferta cultural con talleres para todas las edades en mayo y junio

Durante los meses de mayo y junio, los espacios culturales dependientes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia pondrán en marcha una amplia y variada propuesta de talleres orientados a distintos públicos. La iniciativa busca promover la creatividad, el aprendizaje y el encuentro, a través de actividades vinculadas al arte y la expresión en múltiples formatos.

La programación incluye opciones para niños, niñas, adolescentes y adultos, con contenidos que van desde la escritura y la literatura hasta técnicas artesanales, cerámica y trabajos textiles. Todos los talleres estarán coordinados desde la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, organismo encargado de habilitar los espacios donde se desarrollarán las actividades.

Literatura y creatividad desde la infancia

Una de las propuestas destacadas es el Taller Literario Inicial, coordinado por Mariel Zapata, que está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Este espacio propone un acercamiento dinámico a la lectura y la escritura, con el objetivo de desarrollar habilidades fundamentales en un entorno creativo.

Entre las actividades previstas se incluyen:

Escaneo de textos

Producción de escritos breves

Organización de ideas

Exploración de géneros narrativos

Las clases comenzarán el lunes 4 de mayo en el Museo Histórico, ubicado en Chacabuco 425, y se dictarán los lunes y miércoles de 18 a 19.30 horas. Para informes e inscripción, se encuentra disponible el contacto 1127340600.

Propuestas prácticas para adolescentes y adultos

Dentro de la oferta orientada a públicos mayores, se destaca el taller Creaciones en Resina, a cargo de Lorena Rojas, que invita a los participantes a adquirir conocimientos sobre técnicas de mezcla y coloreado para la elaboración de piezas únicas.

Este espacio permitirá desarrollar habilidades para la creación de:

Objetos decorativos

Bandejas

Joyería

El taller se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, a partir del lunes 4 de mayo, con encuentros los lunes y martes de 19:50 a 20:50 horas. Los interesados podrán comunicarse al 3834-232871.

En el mismo espacio funcionará El Rinconcito, un taller destinado a adultos y coordinado por Erica Alejandra Burgos, donde se abordarán diversas técnicas de arte mix media aplicadas al reciclaje. Entre las prácticas incluidas se encuentran:

Decapado

Envejecidos

Óxidos

Decoupage sobre diferentes superficies

Las clases iniciarán el lunes 4 de mayo y se dictarán los lunes y miércoles de 17 a 19 horas. Para consultas, el contacto es 3834-685735.

Técnicas artesanales y producción manual

La programación también incluye propuestas vinculadas a técnicas tradicionales y manualidades. El taller Tejiendo a Crochet, coordinado por Melisa Rivera, está destinado a niñas y niños a partir de los 10 años. Allí se enseñarán los puntos básicos de esta técnica, fomentando la creatividad y el disfrute por lo hecho a mano.

Las clases comenzarán el martes 5 de mayo en el Museo Histórico (Chacabuco 425), con encuentros los martes y jueves de 16 a 18 horas. Informes e inscripción al 3834-577426.

Por su parte, el taller de Cerámica Artesanal, coordinado por Rafael Guitian, propone una experiencia integral que combina práctica y tradición. Los participantes aprenderán desde la preparación de la arcilla hasta técnicas básicas de modelado, con un enfoque en la creación de piezas con identidad propia.

Esta actividad iniciará el miércoles 6 de mayo en la Casa de la Cultura, con clases los miércoles y jueves de 16 a 18 horas. El número de contacto es 3834-406329.

Arte textil con enfoque creativo y terapéutico

Otra de las iniciativas es el Taller de Flores Textiles, a cargo de Adriana Gabriela Barros, destinado al público en general. Esta propuesta invita a explorar el trabajo con telas mediante técnicas de modelado, armado y bordado.

El taller combina:

Producción artística

Perspectiva terapéutica

Desarrollo emprendedor

Las clases se dictarán en la Casa de la Cultura desde el viernes 8 de mayo, con encuentros los viernes de 17 a 19 horas y los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Para informes e inscripción, se encuentra habilitado el número 3834-024880.

Cupos limitados y acceso arancelado

Desde la organización se informó que todos los talleres cuentan con cupos limitados y son arancelados, por lo que se recomienda a los interesados realizar la inscripción con anticipación.

La propuesta, articulada desde la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, busca consolidar espacios de formación y expresión cultural accesibles para la comunidad, promoviendo el encuentro y el desarrollo de habilidades en distintos grupos etarios.