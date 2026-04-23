Semana de la Vacunación en las Américas: Catamarca se suma a la campaña

Del 25 de abril al 2 de mayo, el Ministerio de Salud de la provincia se suma a la Semana de la Vacunación en las Américas y a la Semana Mundial de la Inmunización, una iniciativa que este año se desarrolla bajo el lema "Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos". La propuesta tiene como eje central promover la vacunación como herramienta clave para la prevención de enfermedades y la protección de la salud pública.

La apertura de la semana se realizará el sábado 25 de abril a las 14 horas, en el Velódromo Sur, ubicado en la intersección de Avenida Misiones y Avenida Bicentenario, en el marco del programa Bienestar Activo + Lleguemos al Barrio. Este acto marcará el inicio de una serie de actividades territoriales orientadas a acercar los servicios de inmunización a distintos sectores de la comunidad.

Objetivos: prevenir enfermedades

La campaña de este año tiene como objetivo acelerar la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas, dentro de las cuales se incluyen 11 enfermedades prevenibles mediante vacunación. Este enfoque busca consolidar los avances alcanzados y evitar retrocesos en materia de salud pública.

Uno de los puntos destacados es la advertencia sobre la pérdida de la reverificación de la eliminación del sarampión en la Región, una situación que representa una amenaza real. En este contexto, las autoridades sanitarias remarcan la necesidad de cerrar las brechas de inmunidad y fortalecer las coberturas de vacunación para prevenir brotes.

La inmunización es presentada como una estrategia esencial para alcanzar metas regionales y sostener los logros obtenidos en la lucha contra enfermedades transmisibles.

El despliegue de la campaña se basa en una estrategia territorial que busca acercar la vacunación a los barrios, mediante operativos en centros vecinales, escuelas, merenderos y espacios comunitarios. Este enfoque permite facilitar el acceso a la población y promover la participación en distintos puntos de la ciudad. Las actividades se organizan en franjas horarias que abarcan tanto la mañana como la tarde, lo que amplía las posibilidades de asistencia para diferentes sectores de la comunidad.

Cronograma de actividades

El Ministerio de Salud dio a conocer el cronograma completo de la campaña, que incluye distintos puntos de vacunación distribuidos a lo largo de la semana:

Sábado 25 de abril De 8 a 12 horas: Centro Vecinal San Martín de Porres, Av. Juan Pablo Vera Nº 213. De 14 a 18 horas: Velódromo Sur.

Lunes 27 de abril De 8 a 12 horas: Merendero 1.000 viviendas, Peatonal 16 casa 44. De 14 a 18 horas: Escuela N°491 "Naciones Unidas", en la Biblioteca de la Cámara de Senadores de Catamarca "Dr. Mario Dardo Aguirre", Ayacucho 560.

Martes 28 de abril De 14 a 18 horas: Escuela Nº15 "Nuestra Señora del Valle", en la Biblioteca de la Cámara de Senadores de Catamarca "Dr. Mario Dardo Aguirre", Ayacucho 560.

Miércoles 29 de abril De 14 a 18 horas: Centro Vecinal Comunidad y Progreso, Congresal Centeno 1033.

Jueves 30 de abril De 14 a 18 horas: Merendero/Comedor San Cayetano, barrio Alcira Sur, Pablo Neruda.

Sábado 2 de mayo De 8 a 12 horas: Escuela Deportiva Comunitaria La Viñita, Moisés Omill y Los Regionales.



Este cronograma refleja la intención de cubrir distintos puntos geográficos, facilitando el acceso a la vacunación en espacios cercanos a la vida cotidiana de la población.

La importancia de la decisión individual

El lema de la campaña, "Tu decisión marca la diferencia", pone el foco en el rol de cada persona en la protección colectiva. La vacunación no solo implica un beneficio individual, sino que también contribuye a la inmunidad comunitaria, reduciendo la circulación de enfermedades.

En este sentido, las autoridades sanitarias destacan que la decisión de vacunarse tiene un impacto directo en la prevención de brotes y en la protección de grupos vulnerables.