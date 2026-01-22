  • Dólar
  • BNA $1405 ~ $1455
  • BLUE $1480 ~ $1500
  • TURISTA $1826.5 ~ $1826.5

30 C ° ST 32.63 °

Unión Radio 91.3 en vivo

La Casa de la Puna propone un viernes de música, danza y artesanía

Mañana vecinos y turistas podrán participar de una nueva propuesta cultural con feria de artesanía, talleres de danzas folclóricas, música en vivo y gastronomía regional, en el marco del ciclo "El verano va con vos" impulsado por la Municipalidad de la Capital.

22 Enero de 2026 10.42

La Casa de la Puna será escenario este viernes 23 de enero de una nueva propuesta cultural y recreativa pensada para toda la familia, que combina música, tradición, artesanía y gastronomía regional. La iniciativa forma parte de la agenda de verano organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de ofrecer actividades gratuitas y accesibles tanto para vecinos como para turistas que visitan la ciudad durante la temporada estival.

La jornada se desarrollará entre las 19:00 y las 23:00 horas, con una programación variada que busca poner en valor la identidad cultural local y generar espacios de encuentro en uno de los puntos turísticos y patrimoniales más emblemáticos de la Capital. En ese marco, uno de los principales atractivos será la Feria de Artesanía & Diseño, que contará con la participación de expositores, artesanos y diseñadores catamarqueños.

casa de la puna verano
 

Durante el desarrollo de la feria, el público podrá recorrer distintos stands y acceder a productos únicos, elaborados de manera artesanal, que reflejan la creatividad, las tradiciones y los saberes locales. La propuesta incluye piezas de diseño, artesanías tradicionales y objetos que representan la identidad cultural de la región, consolidando a la Casa de la Puna como un espacio de promoción del trabajo de emprendedores y productores locales.

La experiencia se verá enriquecida con música en vivo y una variada oferta gastronómica, que permitirá disfrutar de sabores regionales en un entorno pensado para compartir, recorrer y disfrutar al aire libre. De esta manera, la propuesta combina cultura, turismo y economía local, generando un circuito que beneficia tanto a los artistas como al público asistente.

casa de la puna verano
 

Como parte destacada de la programación, entre las 19:00 y las 20:30 horas se llevará a cabo "Ritmo y Tradición", un taller abierto de danzas folclóricas destinado a personas de todas las edades. La actividad invita a aprender pasos básicos y disfrutar de las danzas tradicionales argentinas de manera participativa, promoviendo el contacto directo con las raíces culturales y fomentando la transmisión de tradiciones a nuevas generaciones.

La noche continuará con presentaciones musicales en vivo. A partir de las 21:00 horas, subirá al escenario el Dúo 168 Horas, mientras que a las 22:00 horas será el turno de Mortadela Slim, completando una grilla artística pensada para acompañar la feria y ofrecer un cierre musical a la jornada.

Estas actividades se enmarcan en la agenda "El verano va con vos", un ciclo impulsado por la Municipalidad de la Capital que propone una amplia variedad de eventos culturales, recreativos y turísticos a lo largo de la temporada estival. El objetivo central es fortalecer la identidad local, promover el acceso a la cultura y ofrecer propuestas atractivas que dinamicen la actividad turística y económica de la ciudad.

Desde la organización recordaron, además, que la Casa de la Puna permanece abierta al público de lunes a domingos, incluidos los feriados, en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Asimismo, se ofrecen visitas guiadas en los horarios de 09:00, 10:00, 11:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas, brindando a los visitantes la posibilidad de conocer en profundidad la historia y el valor cultural del espacio.

Para acceder a información actualizada sobre las actividades turísticas y culturales de la Capital, se puede visitar el sitio web oficial www.sfvc.travel y seguir las redes sociales de SFVC Turismo, donde se difunde la agenda completa de eventos.

Tags
Casa de la Puna Catamarca Verano 2026

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también