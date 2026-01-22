La Casa de la Puna propone un viernes de música, danza y artesanía

La Casa de la Puna será escenario este viernes 23 de enero de una nueva propuesta cultural y recreativa pensada para toda la familia, que combina música, tradición, artesanía y gastronomía regional. La iniciativa forma parte de la agenda de verano organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de ofrecer actividades gratuitas y accesibles tanto para vecinos como para turistas que visitan la ciudad durante la temporada estival.

La jornada se desarrollará entre las 19:00 y las 23:00 horas, con una programación variada que busca poner en valor la identidad cultural local y generar espacios de encuentro en uno de los puntos turísticos y patrimoniales más emblemáticos de la Capital. En ese marco, uno de los principales atractivos será la Feria de Artesanía & Diseño, que contará con la participación de expositores, artesanos y diseñadores catamarqueños.

Durante el desarrollo de la feria, el público podrá recorrer distintos stands y acceder a productos únicos, elaborados de manera artesanal, que reflejan la creatividad, las tradiciones y los saberes locales. La propuesta incluye piezas de diseño, artesanías tradicionales y objetos que representan la identidad cultural de la región, consolidando a la Casa de la Puna como un espacio de promoción del trabajo de emprendedores y productores locales.

La experiencia se verá enriquecida con música en vivo y una variada oferta gastronómica, que permitirá disfrutar de sabores regionales en un entorno pensado para compartir, recorrer y disfrutar al aire libre. De esta manera, la propuesta combina cultura, turismo y economía local, generando un circuito que beneficia tanto a los artistas como al público asistente.

Como parte destacada de la programación, entre las 19:00 y las 20:30 horas se llevará a cabo "Ritmo y Tradición", un taller abierto de danzas folclóricas destinado a personas de todas las edades. La actividad invita a aprender pasos básicos y disfrutar de las danzas tradicionales argentinas de manera participativa, promoviendo el contacto directo con las raíces culturales y fomentando la transmisión de tradiciones a nuevas generaciones.

La noche continuará con presentaciones musicales en vivo. A partir de las 21:00 horas, subirá al escenario el Dúo 168 Horas, mientras que a las 22:00 horas será el turno de Mortadela Slim, completando una grilla artística pensada para acompañar la feria y ofrecer un cierre musical a la jornada.

Estas actividades se enmarcan en la agenda "El verano va con vos", un ciclo impulsado por la Municipalidad de la Capital que propone una amplia variedad de eventos culturales, recreativos y turísticos a lo largo de la temporada estival. El objetivo central es fortalecer la identidad local, promover el acceso a la cultura y ofrecer propuestas atractivas que dinamicen la actividad turística y económica de la ciudad.

Desde la organización recordaron, además, que la Casa de la Puna permanece abierta al público de lunes a domingos, incluidos los feriados, en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Asimismo, se ofrecen visitas guiadas en los horarios de 09:00, 10:00, 11:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas, brindando a los visitantes la posibilidad de conocer en profundidad la historia y el valor cultural del espacio.

Para acceder a información actualizada sobre las actividades turísticas y culturales de la Capital, se puede visitar el sitio web oficial www.sfvc.travel y seguir las redes sociales de SFVC Turismo, donde se difunde la agenda completa de eventos.