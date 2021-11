La Cébila: el incendio persiste y sigue siendo controlado en el límite con La Rioja

A casi quince días de haberse iniciado, el siniestro sobre la Ruta nº 60 en el límite con la vecina provincia de La Rioja, sigue dando batalla a los brigadistas catamarqueños y riojanos. El trabajo intenso no ha cesado y se sigue en la zona preservando y cuidando para que no pase a nuestra provincia.

Este fin de semana los trabajos se centraron entre los kilómetros 1142 y 1150, donde el personal de la Brigada de Incendios Forestales intensificó las labores con la ayuda del avión hidrante. La esperanza estaba puesta en el clima, con el pronóstico de tormentas que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional. A pesar del anuncio, la lluvia caída en la zona a pesar de las expectativas, fue insuficiente.

Así lo confirmó el responsable del organismo quien indicó que el sistema de masa de aire frío proveniente del sector Sudoeste, aunque trajo inestabilidad, el agua caída fue poca. “Llovió muy poco. A penas 1.5 milímetros y además no fue en la zona riojana donde está el incendio plenamente sino más del lado nuestro. Lo que sí aumento es la humedad relativa y eso también ayuda”, detalló a Diario La Unión el Ing. Eric García, titular de la Brigada.

Tareas

La labor que se realiza está coordinada por Defensa Civil, la Brigada de Incendios Forestales, junto con bomberos voluntarios de Chumbicha, Pomán y Capital. Del lado riojano trabaja la Subsecretaría de Defensa Civil.

Todos siguen asistiendo al incendio que se mantiene del otro lado del límite provincial. Gracias al esfuerzo de las fuerzas locales, no volvió a travesar y se sigue manteniendo así. “Gracias a Dios hoy tuvimos tres focos a la altura del kilómetro 1155, que es del otro lado del Cerro del Ambato, que sería llegando al empalme con la ruta en Pomán. Los pudimos sofocar y no pasaron”, comentó García.

Y añadió: “Hasta el momento tiene muy poca actividad. Con los trabajos desde el 15 de Noviembre logramos frenar el avance pero en este momento no se puede indicar que el fuego fue controlado, por cuanto el incendio se desarrolla del lado de La Rioja. El término contenido es cuando el siniestro está activo en nuestra provincia pero como está del otro lado, no podemos darle una categorización. Simplemente nuestro esfuerzo está puesto en que no pase la ruta”.