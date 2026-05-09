La Comisión Demográfica definió subcomisiones y ejes de trabajo para la planificación de políticas públicas

En el Nodo Tecnológico se realizó una nueva reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, donde quedaron conformadas las subcomisiones temáticas que trabajarán en el análisis y planificación de políticas públicas vinculadas al desarrollo poblacional de Catamarca.

La jornada contó con la coordinación de los Ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia; de Educación y Trabajo, y de Salud, articulando un trabajo conjunto con profesionales, organismos públicos, universidades y distintos sectores de la sociedad.

Las subcomisiones definidas abordarán los siguientes ejes:

-Hábitat, Infraestructura y Servicios Básicos

-Política Migratoria

-Dinámicas Sociológicas

-Trabajo, Empleo y Seguridad Social

-Educación y Formación del Capital Humano

-Sistema Sanitario

-Cuidado Intergeneracional

Este espacio interdisciplinario busca generar diagnósticos, información y propuestas para acompañar los desafíos vinculados al crecimiento, distribución y desarrollo poblacional de la provincia, promoviendo una planificación estratégica con mirada de futuro.