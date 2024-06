Reclamo salarial La comuna chacarera no se presentó en la conciliación y SIDCA denunció "una maniobra dilatoria" La Municipalidad de Valle Viejo pidió postergar la reunión y no hay fecha para una nueva cita. El gremio acusa que no se quiere dar el aumento solicitado y por eso pidió “el urgente traspaso del sistema educativo". Este paso está previsto para el 1° de julio.