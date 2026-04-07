La comunidad peruana en Catamarca votará este domingo: los detalles

La comunidad peruana radicada en Catamarca tendrá este domingo 12 de abril de 2026 una participación central en la vida institucional de su país de origen con las Elecciones Generales del Perú 2026.

La información fue difundida por el Consulado General del Perú en Córdoba, que confirmó que los ciudadanos peruanos con domicilio en la provincia podrán sufragar en esta instancia decisiva para el sistema democrático peruano.

Durante la jornada electoral se elegirá Presidente de la República, Vicepresidentes, Senadores, Diputados y representantes ante el Parlamento Andino. La convocatoria permite que los peruanos residentes en el exterior ejerzan plenamente su derecho al voto, reafirmando el vínculo institucional con su país.

Horario, padrón y requisito obligatorio

La votación se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 horas, en coincidencia con el cronograma oficial dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para las elecciones generales. Para sufragar será obligatorio presentar el DNI peruano físico, incluso en los casos en que el documento se encuentre vencido, siempre que el elector figure en el padrón electoral habilitado.

El cierre del padrón se realizó el 14 de octubre de 2025, por lo que podrán votar quienes ya estuvieran correctamente registrados a esa fecha según su domicilio en el documento. Desde la organización del proceso se recomendó verificar con antelación la situación electoral para evitar inconvenientes al momento de asistir al local asignado.

El Hotel Casino de Catamarca, sede habilitada

En el caso de la provincia, el lugar establecido para la votación será el Hotel Casino de Catamarca, ubicado en calle Esquiú 151, en San Fernando del Valle de Catamarca. El local está destinado a todos los ciudadanos peruanos cuyo domicilio en el DNI corresponda a la provincia de Catamarca, dentro de la jurisdicción consular del Perú en Córdoba.

La asignación del Hotel Casino como sede forma parte del esquema de locales de votación distribuidos por provincia que dispuso el consulado para facilitar la participación de los residentes en el interior argentino.

Consulta de miembros de mesa y canales oficiales

La representación consular recomendó además que los electores consulten previamente si fueron designados como miembros de mesa, una responsabilidad clave para el funcionamiento de la jornada democrática. Esa verificación puede realizarse a través del sitio oficial de la ONPE, donde también se encuentra disponible información sobre el proceso, el local asignado y los detalles operativos de la elección.

Para quienes requieran asistencia adicional, se informó que pueden comunicarse al correo electrónico:

Asimismo, se encuentran habilitados los canales oficiales del Consulado General del Perú en Córdoba para evacuar dudas y orientar a los votantes.

El valor de la participación en el exterior

Desde la representación consular remarcaron la importancia de la participación de la comunidad peruana residente fuera del país, al considerar que su aporte fortalece el sistema democrático y mantiene vivo el lazo con el Perú.

La posibilidad de votar desde Catamarca se inscribe en una política de alcance internacional que garantiza el ejercicio del sufragio a los ciudadanos en el exterior, reconociendo su rol dentro de la vida institucional peruana.

Con el Hotel Casino como punto de encuentro electoral, la comunidad peruana de la provincia tendrá este domingo una nueva oportunidad para hacer oír su voz en una elección decisiva para el futuro político del país andino.