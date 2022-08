La CONADU Histórica resolvió paro a nivel nacional para la próxima semana

La CONADU Histórica “resolvió un paro a nivel nacional de 48 horas para los días miércoles 24 y jueves 25 de agosto en todas las universidades”, según informó este viernes el Gremio Docente Universitario de Catamarca.

La medida se llevará a cabo "para denunciar el desplome de los salarios de la educación superior".

En su comunicado, denuncia que "el gobierno, el CIN y las burocracias sindicales firmaron la paritaria del ajuste." Además, advierten que los incrementos quedan por debajo de la inflación, por lo cual se perderían "más del 27% en los salarios”.

“El gobierno, el CIN y las burocracias sindicales firmaron la paritaria del ajuste. 7% en agosto, 5% en septiembre y 9% en diciembre (a cobrar en enero del 2023). Las cuotas no son acumulativas. Los porcentajes se aplican al salario de marzo. En enero 2023 habremos cobrado un 62% de incremento. Pero la inflación habrá trepado al 90,2%, según calcula el Banco Central, otros nos hablan de tres dígitos. No se olvide de sumar el 12,9% perdido el año anterior. No le ganamos a la inflación, como repiten en la cantinela. Ni siquiera le empatamos. Habremos perdido más del 27% en los salarios. Por eso, el Congreso de la CONADU Histórica, resolvió un paro nacional de 48hs. para los días miércoles 24 y jueves 25 en todas las universidades.” señala el comunicado, donde rechazan “el acta del ajuste”.

En este sentido, sostiene “el jueves 25, de 11 a 13, al Ministerio de Educación. Nuestra Asociación de Base de la UBA, va al Ministerio de Educación, se concentrarán allí para hacer una clase magistral sobre salarios e inflación. Que en todas partes se vea nuestro rechazo al ajuste. Nuestra voluntad por defender el salario y el presupuesto de la universidad."