La donación de sangre: un recurso vital que depende de la solidaridad ciudadana

En este período particular del año, caracterizado por el receso de verano y un notable incremento de la circulación vehicular en rutas y accesos, la disponibilidad de sangre se vuelve un factor aún más determinante para el sistema sanitario. La capacidad de dar respuesta a situaciones críticas de salud depende directamente de la previsión y el stock de este recurso. Por ello, el Ministerio de Salud de la Provincia promueve de manera permanente la donación voluntaria de sangre como una acción esencial para garantizar la atención oportuna y segura de toda la población.

El Hospital Interzonal San Juan Bautista se posiciona como el principal centro de referencia en la atención de emergencias en adultos. Su labor diaria implica la recepción de pacientes que atraviesan cuadros de extrema gravedad, lo que demanda un soporte constante del servicio de hemoterapia. Entre los casos que requieren con mayor urgencia de este recurso se encuentran:

Siniestros viales: Pacientes con lesiones graves producto del aumento del tránsito en temporada.

Traumatismos severos: Casos de urgencia que ingresan por guardia de manera constante.

Intervenciones quirúrgicas: Cirugías de alta complejidad que no pueden postergarse.

Tratamientos oncológicos: Pacientes que dependen de la continuidad de sus terapias.

Patologías crónicas: Enfermedades que requieren transfusiones periódicas para sostener la calidad de vida.

Durante la temporada estival, estas demandas suelen intensificarse de manera significativa. Esta realidad vuelve indispensable el sostenimiento de un stock que no solo sea suficiente en cantidad, sino también seguro en términos de calidad y trazabilidad.

Es fundamental comprender que la sangre es un recurso biológico irremplazable. A pesar de los constantes avances en medicina, hoy no puede fabricarse ni sustituirse por ningún desarrollo tecnológico existente. Su disponibilidad en las heladeras del hospital depende exclusivamente del compromiso solidario de personas que, de manera altruista, deciden acercarse a donar.

El Dr. Fernando Loncaric, jefe del Servicio de Hemoterapia del hospital, enfatiza la importancia de este acto: "Contar con donantes voluntarios habituales es la única manera de asegurar que la sangre esté disponible cuando un paciente la necesita. Donar es un acto solidario, sencillo y seguro, que no tiene costo para quien lo realiza y puede salvar varias vidas". En efecto, cada donación permite sostener tratamientos y cirugías que, en contextos de urgencia, marcan la diferencia definitiva entre la vida y la muerte.

Requisitos y recomendaciones para el donante voluntario

Las vacaciones ofrecen un tiempo diferente en la rutina cotidiana, el cual puede transformarse en una oportunidad para ayudar. Donar sangre requiere pocos minutos y tiene un impacto sistémico enorme. Para asegurar la calidad del proceso, se han establecido los siguientes criterios y condiciones técnicas:

Edad: Personas de entre 18 y 55 años .

Peso corporal: Debe ser superior a los 55 kilos.

Debe ser superior a los . Estado de salud: Buen estado general, sin síntomas de enfermedades agudas.

Medicamentos y vacunas: No estar bajo tratamiento con antibióticos ni haber recibido recientemente vacunas o sueros.

Preparación previa: Se recomienda ingerir líquidos (agua, jugos, mate, té o café con azúcar) y evitar estrictamente el consumo de grasas y lácteos antes del procedimiento.

Días, horarios y acceso al servicio

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal San Juan Bautista facilita el acceso a los ciudadanos interesados en colaborar con el sistema de salud. Las extracciones se realizan bajo un cronograma establecido que permite organizar la demanda técnica del organismo:

Días: De lunes a viernes.

Horario de atención: De 08:00 a 09:30 horas.

De . Documentación: Es obligatorio concurrir con el documento de identidad o identificación legal vigente.

Desde la institución se invita a toda la población a sumarse a esta red de donación voluntaria. Se trata de entender que cada aporte individual contribuye de manera directa a sostener la infraestructura de salud provincial y a salvar la vida de quienes atraviesan sus momentos más difíciles.