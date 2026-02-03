Innovación en Valle Viejo: perritos robot transforman las colonias municipales en espacios de ciencia

En el marco de las colonias de verano organizadas por la Municipalidad de Valle Viejo, la temporada estival ha tomado un giro hacia la innovación y el conocimiento. El paisaje habitual de recreación se vio transformado por una actividad educativa singular: la visita de los perritos robot pertenecientes al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Esta propuesta, destinada específicamente a los niños y niñas que participan del ciclo recreativo municipal, posiciona a la tecnología como un eje central del desarrollo infantil, incluso fuera del calendario escolar tradicional.

Tecnología y robótica en clave lúdica

Durante la jornada, el protagonismo absoluto fue de los dispositivos robóticos, que permitieron a las infancias interactuar de manera directa y dinámica. A través del juego, los participantes pudieron acercarse de forma didáctica a nociones básicas de tecnología y robótica, rompiendo la barrera de lo abstracto para convertir el aprendizaje en una experiencia tangible. La actividad se estructuró bajo los siguientes pilares técnicos y pedagógicos:

Interacción directa: manipulación y observación de los perritos robot para comprender su funcionamiento.

manipulación y observación de los perritos robot para comprender su funcionamiento. Aprendizaje didáctico: introducción de conceptos complejos adaptados al nivel inicial de las infancias.

introducción de conceptos complejos adaptados al nivel inicial de las infancias. Entorno participativo: fomento de la curiosidad y el entusiasmo colectivo como motores del conocimiento.

Fortalecimiento del desarrollo integral

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio de Valle Viejo para fortalecer sus espacios de recreación dotándolos de un sólido contenido educativo.

El objetivo primordial es generar experiencias que estimulen la creatividad, el interés genuino por la innovación y el desarrollo integral de los niños y niñas del departamento. Al integrar estos recursos del Ministerio de Educación, se logra una sinergia que potencia los espacios lúdicos, transformándolos en plataformas de aprendizaje que preparan a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro.