La experiencia de mirar el cielo de Catamarca también se vive en el Poncho

En medio del recorrido por la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, entre las múltiples propuestas culturales, turísticas y comerciales que forman parte del evento, existe un espacio que propone una pausa diferente: detenerse durante unos minutos, mirar hacia arriba y descubrir que el cielo también puede ser una experiencia para vivir.

Ubicado estratégicamente entre el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural, junto a la carpa del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), el sector de Astro Exploración y Astroturismo fue emplazado teniendo en cuenta la trayectoria del sol y de la luna durante las jornadas de la Fiesta.

La ubicación permite combinar, en un mismo lugar, experiencias inmersivas y observaciones astronómicas. La propuesta busca que quienes recorren el Predio Ferial puedan acercarse a la astronomía de una manera accesible, interactiva y vinculada con el potencial turístico de la provincia.

La actividad es de acceso gratuito y se desarrolla entre las 14 y las 23 horas, ofreciendo durante ese período distintas instancias para conocer el universo, explorar fenómenos astronómicos y observar el cielo catamarqueño cuando las condiciones lo permiten.

Un viaje al universo desde un domo inmersivo

La experiencia comienza dentro de un domo inmersivo. Allí, los visitantes se colocan lentes de realidad virtual para ingresar a una experiencia en tres dimensiones que los transporta al universo.

A través de esta propuesta tecnológica, el público puede recorrer paisajes astronómicos, descubrir fenómenos y aproximarse a distintos aspectos del universo mediante una experiencia visual e interactiva.

El recorrido virtual permite, además, comprender por qué Catamarca es uno de los destinos con mayor potencial para el desarrollo del astroturismo. La tecnología funciona así como una puerta de entrada a una experiencia que luego continúa con la observación directa del cielo.

La propuesta combina el uso de herramientas inmersivas con la divulgación científica, generando una experiencia destinada tanto a quienes ya tienen interés por la astronomía como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de contenidos.

Telescopios para observar el sol y la luna

Luego de la experiencia dentro del domo, el recorrido continúa con observaciones a través de telescopios equipados para contemplar el sol y la luna, siempre que las condiciones lo permitan.

Cada observación está acompañada por explicaciones sencillas, pensadas para acercar la astronomía al público y permitir una mejor comprensión de los fenómenos que pueden apreciarse desde los cielos catamarqueños.

La propuesta plantea así una relación directa entre la tecnología, la observación y la explicación. El visitante puede recorrer un paisaje astronómico mediante realidad virtual y, al mismo tiempo, acceder a una experiencia de observación concreta a través de los instrumentos instalados en el espacio.

La ubicación del stand responde precisamente a esta posibilidad de aprovechar la trayectoria de los astros durante las jornadas de la Fiesta. El sector fue pensado para seguir el recorrido del sol y de la luna, con el objetivo de realizar observaciones más completas cuando las condiciones meteorológicas acompañan.

Ciencia y turismo

La propuesta es desarrollada mediante un trabajo conjunto entre @astro_exploracion y @observatorio_janaxpacha_huasi, espacios que trabajan en la divulgación científica y en la promoción del astroturismo como una alternativa para descubrir Catamarca desde otra perspectiva.

El objetivo es poner en valor el cielo como parte de la experiencia turística y como un elemento que permite ampliar las formas de conocer la provincia. En este caso, el recorrido por el Poncho incorpora una propuesta que conecta la ciencia, la tecnología y el turismo.

Durante los primeros días de la Fiesta, la respuesta del público fue uno de los aspectos destacados por Nahuel, integrante de Astro Exploración.

"La gente se acerca con mucha curiosidad y ganas de vivir la experiencia. La propuesta tuvo muy buena aceptación, incluso en jornadas donde el clima no acompañó. Esperamos que en los próximos días mejoren las condiciones para realizar observaciones más completas aprovechando la ubicación estratégica del stand, pensada para seguir la trayectoria de los astros", señaló.

La respuesta registrada durante las primeras jornadas permitió observar el interés de los visitantes por una propuesta que combina una experiencia tecnológica con la posibilidad de acercarse de manera directa a la observación astronómica.

La baja contaminación lumínica

El potencial de Catamarca para la observación astronómica constituye uno de los ejes centrales de la propuesta.

"Catamarca tiene unos de los mejores cielos del país para la observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica y a las condiciones naturales que ofrece gran parte de su territorio, por eso queremos que quienes nos visitan puedan descubrir ese enorme potencial", expresó Nahuel.

La afirmación pone el foco en las características naturales de gran parte del territorio provincial y en la posibilidad de que el cielo sea incorporado como un componente de la experiencia turística.

La propuesta presentada en el Poncho busca acercar ese potencial a quienes visitan la Fiesta. Para ello, combina distintas herramientas y experiencias: