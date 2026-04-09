La fe a caballo: Catamarca vivirá la tradicional cabalgata de homenaje a la Virgen del Valle

La ciudad de Catamarca volverá a vivir este domingo 12 de abril una de las ceremonias más representativas del calendario religioso local con la realización de la Cabalgata de homenaje a Nuestra Madre del Valle.

La actividad se enmarca dentro del Septenario en honor de la Virgen del Valle, y volverá a reunir a fieles, jinetes y agrupaciones gauchas en una expresión que conjuga devoción, tradición y sentido comunitario.

El destino de la cabalgata será el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, espacio central de la espiritualidad mariana provincial, donde está previsto el momento litúrgico principal de la jornada.

Concentración en el Predio Ferial y partida al amanecer

La organización estableció que la concentración comenzará a las 6.00 en la Predio Ferial Catamarca, específicamente en la rotonda norte. Desde ese punto, jinetes y agrupaciones se prepararán para el inicio formal del recorrido, que está previsto para las 7.00.

El cronograma central de la mañana será:

6.00: concentración en la rotonda norte del Predio Ferial

7.00: inicio oficial de la Cabalgata

Recorrido por avenidas principales hasta la Gruta

Santa Misa al arribo

Entonación de himnos

Desfile final de agrupaciones gauchas

La salida al amanecer refuerza el carácter simbólico de la actividad, que año tras año convoca a cientos de participantes en una escena de fuerte valor identitario para la provincia.

El recorrido por las principales avenidas de la ciudad

La Cabalgata avanzará por un trazado urbano cuidadosamente definido, conectando sectores estratégicos de la Capital hasta llegar al santuario. El itinerario previsto comprende:

Avenida América Latina

Avenida Los Terebintos

Avenida San Juan Bautista

Avenida Federico Pais

Rotonda de ingreso a la Gruta

El trayecto permitirá que la imagen de los jinetes avanzando en homenaje a la Virgen recorra algunos de los principales corredores viales de la ciudad, sumando a vecinos y fieles que tradicionalmente acompañan desde distintos puntos del camino.

La llegada a la Gruta

Una vez que la Cabalgata arribe al Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, se celebrará la Santa Misa, que constituirá el momento religioso más importante de la jornada. La liturgia marcará el cierre espiritual del recorrido y el punto culminante del homenaje a Nuestra Madre del Valle, en plena celebración del Septenario.

Luego del oficio religioso, se desarrollará una ceremonia protocolar con la entonación de el Himno Nacional Argentino y el Himno a Catamarca. La inclusión de ambos himnos aporta una dimensión cívica a una jornada atravesada por la tradición religiosa y la identidad provincial.

El cierre con el desfile de las agrupaciones gauchas

La jornada concluirá con el desfile de las agrupaciones gauchas, instancia que suele sintetizar el espíritu cultural de esta celebración. Las agrupaciones, protagonistas de la Cabalgata desde su inicio, tendrán su paso final frente al santuario, en una escena que combina devoción mariana, tradición ecuestre y pertenencia cultural.

Este cierre reafirma el carácter colectivo de la propuesta, donde la figura de la Virgen del Valle articula la fe popular con las expresiones más tradicionales del mundo gaucho catamarqueño.

Así, este domingo 12 de abril, la provincia volverá a ofrecer una de sus postales más significativas: la de la cabalgata avanzando hacia la Gruta, entre rezos, himnos y el paso de las agrupaciones, en un homenaje que forma parte del corazón mismo de las festividades de Nuestra Madre del Valle.